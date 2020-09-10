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Fenebahçe'de Rizespor maçı öncesi flaş gelişme! Emre Belözoğlu...

Spor Toto Süper Lig'e Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımda futbolculuğu bırakarak sportif direktör olmak isteyen Emre Belözoğlu ile ilgili açıklamanın Rizespor maçı sonrasında yapılacağı ortaya çıktı. İşte detaylar...

10.09.2020 11:20 - Son Güncelleme:
Fenebahçe'de Rizespor maçı öncesi flaş gelişme! Emre Belözoğlu...

Süper Lig'e Çaykur Rizespor maçı ile başlayacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli takımda, Emre Belözoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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Fenebahçe'de Rizespor maçı öncesi flaş gelişme! Emre Belözoğlu...

40 yaşındaki eski milli futbolcu, geçen sezon futbolu bırakmadan önce yine Fenerbahçe'de kalacağını ve sarı-lacivertli kulüpte yönetici olmak istediğini dile getirmişti.

Fenebahçe'de Rizespor maçı öncesi flaş gelişme! Emre Belözoğlu...

Yeni sezon için yapılan transferlerde aktif rol oynayan Emre Belözoğlu, yeni görevi konusunda henüz kulüpten resmi bir açıklama yapılmadı.

Fenebahçe'de Rizespor maçı öncesi flaş gelişme! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri için Aksa Elektrik ile anlaşma imzaladı. Sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, ilk kez bir fotoğrafta görüntülendi.

Fenebahçe'de Rizespor maçı öncesi flaş gelişme! Emre Belözoğlu...

Süper Lig'de sezonun başlamasıyla birlikte Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nu kulübün yeni sportif direktörü olarak açıklayacak.

Fenebahçe'de Rizespor maçı öncesi flaş gelişme! Emre Belözoğlu...

Sabah'ta yer alan habere göre Belözoğlu'nun, Çaykur Rizespor maçı sonrası görevinin resmen açıklanacağı öğrenildi.

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