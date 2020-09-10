Fenebahçe'de Rizespor maçı öncesi flaş gelişme! Emre Belözoğlu...
Spor Toto Süper Lig'e Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımda futbolculuğu bırakarak sportif direktör olmak isteyen Emre Belözoğlu ile ilgili açıklamanın Rizespor maçı sonrasında yapılacağı ortaya çıktı. İşte detaylar...
10.09.2020 11:20
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Süper Lig'e Çaykur Rizespor maçı ile başlayacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli takımda, Emre Belözoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
40 yaşındaki eski milli futbolcu, geçen sezon futbolu bırakmadan önce yine Fenerbahçe'de kalacağını ve sarı-lacivertli kulüpte yönetici olmak istediğini dile getirmişti.
Yeni sezon için yapılan transferlerde aktif rol oynayan Emre Belözoğlu, yeni görevi konusunda henüz kulüpten resmi bir açıklama yapılmadı.
Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri için Aksa Elektrik ile anlaşma imzaladı. Sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, ilk kez bir fotoğrafta görüntülendi.
Süper Lig'de sezonun başlamasıyla birlikte Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nu kulübün yeni sportif direktörü olarak açıklayacak.
Sabah'ta yer alan habere göre Belözoğlu'nun, Çaykur Rizespor maçı sonrası görevinin resmen açıklanacağı öğrenildi.