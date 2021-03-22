Fatih Terim'den flaş Mostafa Mohamed kararı! Sistem yeniden değişiyor

PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENİYOR

Mohamed'in Falcao ile oynadığı zaman psikolojik olarak etkilendiği ve gol bölgesinden uzaklaştığını tespit eden sarı-kırmızılı teknik kadro, Milliyet'in haberine göre bu nedenle tekrar eski düzene dönme kararı aldı. Takımın alışkanlıklarının da bunda etkili olduğu belirtildi.