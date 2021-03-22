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Fatih Terim'den flaş Mostafa Mohamed kararı! Sistem yeniden değişiyor

Süper Lig'de maç fazlasına rağmen lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisine düşen Galatasaray'da gözler Hatayspor maçına döndü. Çift forvetli sistemde performansı düşen Mostafa Mohamed ile ilgili kararını veren Terim'in, Hatayspor maçına sistem değişikliği ile çıkması bekleniyor.

22.03.2021 14:50 - Son Güncelleme: 22.03.2021 14:50
Fatih Terim'den flaş Mostafa Mohamed kararı! Sistem yeniden değişiyor

Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında Galatasaray kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilerek şampiyonluk yolunda hesapta olmayan kayıp yaşamıştı.

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Fatih Terim'den flaş Mostafa Mohamed kararı! Sistem yeniden değişiyor

Maçtan sonra sahaya sürdüğü kadro ve saha içi dizilişi nedeniyle eleştirilere hedef olan teknik direktör Fatih Terim radikal karar aldı. Tecrübeli hoca, iki maçtır uyguladığı çift forvetli sistemde değişime gidiyor.

Fatih Terim'den flaş Mostafa Mohamed kararı! Sistem yeniden değişiyor

Falcao'nun formuna karşın, Mısırlı forvetin düşüşe geçmesi, Terim'in flaş karar almasına neden oldu.

Fatih Terim'den flaş Mostafa Mohamed kararı! Sistem yeniden değişiyor

Galatasaray'ın teknik patronu, Hatay deplasmanı ile beraber tek forvetli sisteme dönüp, ileri uçta Mostafa Mohamed'e planlıyor.

Fatih Terim'den flaş Mostafa Mohamed kararı! Sistem yeniden değişiyor

PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENİYOR
Mohamed'in Falcao ile oynadığı zaman psikolojik olarak etkilendiği ve gol bölgesinden uzaklaştığını tespit eden sarı-kırmızılı teknik kadro, Milliyet'in haberine göre bu nedenle tekrar eski düzene dönme kararı aldı. Takımın alışkanlıklarının da bunda etkili olduğu belirtildi.

Fatih Terim'den flaş Mostafa Mohamed kararı! Sistem yeniden değişiyor

Tek forvetli sisteme dönüşle beraber yine hızlı kenar oyuncuları tercih edilecek. Mostafa Mohamed iki maçtır sessiz kalırken, tekrar eski formasyona dönülmesiyle beraber çıkışa geçmesi hedefleniyor.