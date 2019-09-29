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Fatih Terim'den Fenerbahçe maçı sonrası flaş karar! Galatasaray'da 6 ismin bileti kesildi

Süper Lig'e son 20 yılın en kötü başlangıcını yaparak başlayan ve son olarak evinde konuk ettiği Fenerbahçe karşısında kötü bir futbol sergileyen Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı. Devre arası transfer dönemi için kadroya takviye isteyen Terim bir rapor hazırlarken, kadrodaki 6 futbolcu ile de yolları ayırma kararı aldı. İşte son dakika Galatasaray haberleri...

29.09.2019 10:03 - Son Güncelleme: 29.09.2019 10:05
Fatih Terim'den Fenerbahçe maçı sonrası flaş karar! Galatasaray'da 6 ismin bileti kesildi
Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Fatih Terim'den Fenerbahçe maçı sonrası flaş karar! Galatasaray'da 6 ismin bileti kesildi
Pozisyon bakımından kısır geçen mücadele 0-0 sona erdi ve iki ezeli rakip puanları paylaştı.
Fatih Terim'den Fenerbahçe maçı sonrası flaş karar! Galatasaray'da 6 ismin bileti kesildi
Saat 20.00'de başlayan olan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı.Mücadelede dördüncü hakem olarak Zorbay Küçük görev alırken. Türk Telekom Stadı'daki dev derbinin VAR hakemi Koray Gencerler oldu.; AVAR'da Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev aldı.
Fatih Terim'den Fenerbahçe maçı sonrası flaş karar! Galatasaray'da 6 ismin bileti kesildi
Dev maçta Galatasaray'da sakat oyuncu bulunmazken, Fenerbahçe'de Moses ve Rodrigues forma giyemedi.
Fatih Terim'den Fenerbahçe maçı sonrası flaş karar! Galatasaray'da 6 ismin bileti kesildi
Bir yandan Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren sarı-kırmızılılar, diğer yandan ara transfer dönemi ve sezon sonu planlamasına başladı.
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