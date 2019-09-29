Fatih Terim'den Fenerbahçe maçı sonrası flaş karar! Galatasaray'da 6 ismin bileti kesildi

Süper Lig'e son 20 yılın en kötü başlangıcını yaparak başlayan ve son olarak evinde konuk ettiği Fenerbahçe karşısında kötü bir futbol sergileyen Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı. Devre arası transfer dönemi için kadroya takviye isteyen Terim bir rapor hazırlarken, kadrodaki 6 futbolcu ile de yolları ayırma kararı aldı. İşte son dakika Galatasaray haberleri...

29.09.2019 10:03 - Son Güncelleme: 29.09.2019 10:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





