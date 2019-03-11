Fatih Terim kadroyu belirledi! İşte Galatasaray'ın Antalyaspor 11'i
Lider Başakşehir ile puan farkının daha da açılmasını istemeyen Fatih Terim Antalyaspor maçında tüm kozlarını sahaya sürmeyi planlıyor. Sürpriz yaşamak istemeyen tecrübeli hoca forvette Diagne'ye forma vermesi bekleniyor. İşte Galatasaray - Antalyaspor maçı 11'leri...
11.03.2019 16:09
- Son Güncelleme: 11.03.2019 16:21
Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'yi de kayıpsız geçmesi sarı-kırmızılı takımda keyifleri kaçırdı.
Teknik direktör Fatih Terim bu durumun Antalyaspor maçına olumsuz yansımaması için oyuncularla dün bir toplantı yaptı.
Tecrübeli çalıştırıcının, "Hiçbir takım bu şekilde uzun süre kayıpsız devam edemez. Daha 9 karşılaşmaları var. Başakşehir de mutlaka takılacaktır."
"Bizimle de maçları olduğunu düşünürsek istediğimiz fırsat mutlaka gelecek. Yeter ki biz puan kaybetmeyelim. Siz sadece kendi maçlarınıza konsantre olun" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Öte yandan Terim, Antalyaspor'un deplasmanda daha etkili oynadığını hatırlatarak, savunma oyuncularından hata yapmamalarını istedi.