Fatih Terim 7 ismin biletini kesti! Galatasaray'da yol ayrımı
Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da diğer yandan da gönderilecek isimler netleşmeye başladı. Fatih Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalar sürerken, 7 ismin biletinin kesileceği öğrenildi.
14.09.2020 16:42
- Son Güncelleme: 14.09.2020 16:42
Galatasaray'da orta saha için transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da ayrılacak isimler için son karar verildi.
Kadro genişliği şu anda 30 kişiye dayanan Galatasaray'da Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bazı futbolcular ile de yollar ayrılacak.
KİRALAMA KARARI
Geçtiğimiz sezonu Kayserispor'da kiralık olarak geçiren Emre Taşdemir, bu sezon da başka bir takıma kiralanacak.
BONSERVİS KOLAYLIĞI SAĞLANACAK
Galatasaray'a geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Şener Özbayraklı'ya takımdan ayrılması için bonservis kolaylığı sağlanacak ve herhangi bir ücret talep edilmeyecek.
TAKASI GÜNDEMDE
Galatasaray ile sözleşmesi 2 yıl daha bulunan ve 1 milyon euro kazanan 31 yaşındaki Jimmy Durmaz'a ayrılması için kolaylık gösterilecek. Jimmy'nin Süper Lig'de takası girmesi de gündemde...