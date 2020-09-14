Haberler Galeri Spor Fatih Terim 7 ismin biletini kesti! Galatasaray'da yol ayrımı

Fatih Terim 7 ismin biletini kesti! Galatasaray'da yol ayrımı

Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da diğer yandan da gönderilecek isimler netleşmeye başladı. Fatih Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalar sürerken, 7 ismin biletinin kesileceği öğrenildi.

14.09.2020 16:42 - Son Güncelleme: 14.09.2020 16:42
Fatih Terim 7 ismin biletini kesti! Galatasaray'da yol ayrımı

Galatasaray'da orta saha için transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da ayrılacak isimler için son karar verildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim 7 ismin biletini kesti! Galatasaray'da yol ayrımı

Kadro genişliği şu anda 30 kişiye dayanan Galatasaray'da Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bazı futbolcular ile de yollar ayrılacak.

Fatih Terim 7 ismin biletini kesti! Galatasaray'da yol ayrımı

KİRALAMA KARARI
Geçtiğimiz sezonu Kayserispor'da kiralık olarak geçiren Emre Taşdemir, bu sezon da başka bir takıma kiralanacak.

Fatih Terim 7 ismin biletini kesti! Galatasaray'da yol ayrımı

BONSERVİS KOLAYLIĞI SAĞLANACAK
Galatasaray'a geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Şener Özbayraklı'ya takımdan ayrılması için bonservis kolaylığı sağlanacak ve herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Fatih Terim 7 ismin biletini kesti! Galatasaray'da yol ayrımı

TAKASI GÜNDEMDE
Galatasaray ile sözleşmesi 2 yıl daha bulunan ve 1 milyon euro kazanan 31 yaşındaki Jimmy Durmaz'a ayrılması için kolaylık gösterilecek. Jimmy'nin Süper Lig'de takası girmesi de gündemde...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in son durumunu en yakını açıkladı! Sanıldığı gibi...
Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in son durumunu en yakını açıkladı! Sanıldığı gibi...