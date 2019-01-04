Ersun Yanal'dan transfer açıklaması: Devre arasında...
Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal önemli açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. İkinci yarı Fenerbahçe'nin gücünü herkesin hissedeceğini belirten tecrübeli teknik adam, "İnanmak kelimesini çok kullandık. İnan Fenerbahçe'yi çok tekrarladık. Biz Fenerbahçe'nin gücüne ve büyüklüğüne inanıyoruz."
HERKES FENERBAHÇE'NİN GÜCÜNÜ HİSSEDECEK
"Fenerbahçe'nin büyüklüğüne, taraftarına ve yönetenlerin karizmasına inanıyoruz. Fenerbahçe'nin inanması o kadar doğal ki Fenerbahçe ligde bulunduğu yeri ile kıyaslanacak bir takım değil. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Bu gelinen noktanın asla kabul edilemez olduğunu biliyoruz. Buna ikinci devre cevap vereceğiz. Herkes Fenerbahçe'nin gücünü hissedecek."
SON ANA KADAR BIRAKMAYACAĞIZ
Fenerbahçe'nin ikinci devre kazanma arzunu sahaya yansıtarak bir oyun oynayacaklarını belirten Yanal, "Herkes son ana kadar oyunu bırakmayacak. Son ana kadar oyunun her alanında taraftarın beklediği oyunu ve çubuklunun coşkusunu bilerek oyuncularımızın mücadele etmesini istiyoruz."