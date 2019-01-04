Ersun Yanal'dan transfer açıklaması: Devre arasında...

HERKES FENERBAHÇE'NİN GÜCÜNÜ HİSSEDECEK



"Fenerbahçe'nin büyüklüğüne, taraftarına ve yönetenlerin karizmasına inanıyoruz. Fenerbahçe'nin inanması o kadar doğal ki Fenerbahçe ligde bulunduğu yeri ile kıyaslanacak bir takım değil. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Bu gelinen noktanın asla kabul edilemez olduğunu biliyoruz. Buna ikinci devre cevap vereceğiz. Herkes Fenerbahçe'nin gücünü hissedecek."