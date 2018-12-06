Ersun Yanal adım adım Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe ve Ersun Yanal arasındaki görüşmeler sürüyor. İşte son gelişmeler...

6 Aralık 2018 Perşembe, 20:18:15 Güncelleme: 20:30:22
Ersun Yanal adım adım Fenerbahçeye!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal gündemi devam ediyor.

Ersun Yanal adım adım Fenerbahçeye!

İkinci Başkan Semih Özsoy ile dün öğle saatlerinde bir araya gelen deneyimli teknik adam, ilk etapta kendisine sunulan 6 aylık teklife olumsuz yanıt vermişti.

Ersun Yanal adım adım Fenerbahçeye!

Milliyet'in haberine göre bu gelişmeye rağmen iki taraf arasındaki görüşmelerin sürdüğü öğrenilirken taraftarın 1.5 yıllık sözleşme konusunda uzlaşma sağlaması bekleniyor.

Ersun Yanal adım adım Fenerbahçeye!

COMOLLI İLE ÇALIŞACAK MI?

Merak edilen konulardan bir tanesi de Ersun Yanal'ın Sportif Direktör Damien Comolli ile çalışmayı isteyip, istemeyeceği konusuydu.

Ersun Yanal adım adım Fenerbahçeye!

Habere göre Ersun Yanal, bu konuda katı bir düşünceye sahip değil.

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