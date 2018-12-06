Ersun Yanal adım adım Fenerbahçeye!

Fenerbahçe ve Ersun Yanal arasındaki görüşmeler sürüyor. İşte son gelişmeler... Fenerbahçe'de Ersun Yanal gündemi devam ediyor. İkinci Başkan Semih Özsoy ile dün öğle saatlerinde bir araya gelen deneyimli teknik adam, ilk etapta kendisine sunulan 6 aylık teklife olumsuz yanıt vermişti. Milliyet'in haberine göre bu gelişmeye rağmen iki taraf arasındaki görüşmelerin sürdüğü öğrenilirken taraftarın 1.5 yıllık sözleşme konusunda uzlaşma sağlaması bekleniyor. COMOLLI İLE ÇALIŞACAK MI? Merak edilen konulardan bir tanesi de Ersun Yanal'ın Sportif Direktör Damien Comolli ile çalışmayı isteyip, istemeyeceği konusuydu. Habere göre Ersun Yanal, bu konuda katı bir düşünceye sahip değil. Anlaşma sağlandığı takdirde tecrübeli çalıştırıcı, Comolli ile birlikte görev yapacak. MADDİ ANLAMDA SORUN YOK Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ersun Yanal ile bir araya gelen Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy'un yürüttüğü görüşmelerde olumsuz bir durumun olmadığı öğrenildi.