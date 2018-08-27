Emmanuel Eboue intihar etti! Emmanuel Eboue öldü mü?

Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bir süre önce bunalıma giren Galatasaray'ın eski yıldızı Emmanuel Eboue evinde kendini asarak intihar etti.

27 Ağustos 2018 Pazartesi, 09:55:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





