Yol Durumu

Emmanuel Eboue intihar etti! Emmanuel Eboue öldü mü?

Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bir süre önce bunalıma giren Galatasaray'ın eski yıldızı Emmanuel Eboue evinde kendini asarak intihar etti.

27 Ağustos 2018 Pazartesi, 09:55:08
  • 1
  • 10
Emmanuel Eboue intihar etti! Emmanuel Eboue öldü mü?

İngiliz 24hrsNews'in haberine göre; Galatasaraylı eski futbolcu Emmanuel Eboue, evinde ölü bulundu.

  • 2
  • 10
Emmanuel Eboue intihar etti! Emmanuel Eboue öldü mü?

Londra Polisi'nin açıklamasına göre; Eboue'nin kız kardeşinin ihbarı üzerine eski yıldızın evine giden polis, Fildişi Sahilli oyuncuyu kendini asmış halde buldu.

  • 3
  • 10
Emmanuel Eboue intihar etti! Emmanuel Eboue öldü mü?

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayata döndürülemeyen Eboue'nin, arkasında bir not bırakmadığı paylaşılan bilgiler arasında.

  • 4
  • 10
Emmanuel Eboue intihar etti! Emmanuel Eboue öldü mü?

Eski yıldızın ölümü ile alakalı soruşturmanın hala devam ettiği belirtiliyor.

  • 5
  • 10
Emmanuel Eboue intihar etti! Emmanuel Eboue öldü mü?

Eboue'nin uzun süredir maddi sorunlarla boğuştuğu ve depresyon tedavisi gördüğü biliniyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
5 sn kaldı Fenerbahçe Kevin Trappın peşinde
Fenerbahçe Kevin Trapp'ın peşinde