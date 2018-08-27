Emmanuel Eboue intihar etti! Emmanuel Eboue öldü mü?
Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bir süre önce bunalıma giren Galatasaray'ın eski yıldızı Emmanuel Eboue evinde kendini asarak intihar etti.
27 Ağustos 2018 Pazartesi, 09:55:08
İngiliz 24hrsNews'in haberine göre; Galatasaraylı eski futbolcu Emmanuel Eboue, evinde ölü bulundu.
Londra Polisi'nin açıklamasına göre; Eboue'nin kız kardeşinin ihbarı üzerine eski yıldızın evine giden polis, Fildişi Sahilli oyuncuyu kendini asmış halde buldu.
Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayata döndürülemeyen Eboue'nin, arkasında bir not bırakmadığı paylaşılan bilgiler arasında.
Eski yıldızın ölümü ile alakalı soruşturmanın hala devam ettiği belirtiliyor.
Eboue'nin uzun süredir maddi sorunlarla boğuştuğu ve depresyon tedavisi gördüğü biliniyor.