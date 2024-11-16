Dövüş nasıl izlenir, tarihi ne? Mike Tyson ve Jake Paul dövüşü Türkiye saati ile kaçta?

Mike Tyson ve Jake Paul arasında oynanacak boks maçına Türkiye saatiyle sadece 2 gün kaldı. Boksun efsanesi Mike Tyson ile Youtuber Jake Paul karşılaşmasında biletler satışa çıktı. Yok satan biletlerden şu ana dek 9 milyon dolar gelir elde edildi. Peki Mike Tyson ve Jake Paul dövüşü Türkiye saati ile kaçta? Dövüş nasıl izlenir, tarihi ne? İşte nefeslerin tutulduğu karşılaşmaya dair detaylar...
MAÇ NE ZAMAN?
YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki karşılaşma için geri sayım başladı. Jake Paul ile Mike Tyson maçı, 15 Kasım 2024 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde 19.00'da Dallas Cowboys'un stadyumu olan AT&T Stadyumu'nda gerçekleşecek.
TÜRKİYE SAATİ İLE KAÇTA?
Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı Türkiye saatiyle 16 Kasım Cumartesi günü 04.00'te ekranlara gelecek. Büyük düello için heyecanlı bekleyiş devam ederken 80 bin kişilik stattaki dövüşün spor tarihinin en çok izlenen mücadelesi olacağı öngörülüyor.