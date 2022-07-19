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Cristiano Ronaldo cinsel organına botoks yaptırıp büyüttürdü! Yaptırmadığı bir bu kalmıştı o da oldu Portekizli yıldız...

Cristiano Ronaldo hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan, bu tanımına uygun, dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Portekizli Juventus'tan ayrılıp, 2009-2018 yılları arasında formasını terlettiği Manchester United'a geri dönmüştü. 2016 yılından bu yana Georgina Rodriguez'le aşk yaşayan Ronaldo, sevgilisi ve çocuklarıyla adeta bir magazin figürü. Cristiano Ronaldo, bu sefer özel yaşantısıyla gündeme geldi. Yıldız futbolcunun cinsel organını büyüttürmek için botoks yaptırdığı öne sürüldü.

19.07.2022 15:10 - Son Güncelleme: 19.07.2022 15:10
Cristiano Ronaldo cinsel organına botoks yaptırıp büyüttürdü! Yaptırmadığı bir bu kalmıştı o da oldu Portekizli yıldız...

Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun kulüp yönetiminin işleyişinden memnun olmadığı ve Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istediği için takımdan ayrılacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Dünyaca ünlü futbolcu, bu kez çok farklı bir olayla dünya gündemine damgasını vurdu.

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Cristiano Ronaldo cinsel organına botoks yaptırıp büyüttürdü! Yaptırmadığı bir bu kalmıştı o da oldu Portekizli yıldız...

Manchester United'ın 37 yaşındaki yıldızı Cristiano Ronaldo, fiziği ile dikkat çeken futbolcular arasında yer alıyor.

Cristiano Ronaldo cinsel organına botoks yaptırıp büyüttürdü! Yaptırmadığı bir bu kalmıştı o da oldu Portekizli yıldız...

VÜCUDUNDA BİRÇOK ESTETİK MÜDAHALE VAR

Dış görünüşüne oldukça dikkat eden, bunun için özel egzersiz ve diyet programlarıyla çalışan Portekizli yıldızın vücudunda birçok estetik müdahale bulunduğu biliniyordu.

Cristiano Ronaldo cinsel organına botoks yaptırıp büyüttürdü! Yaptırmadığı bir bu kalmıştı o da oldu Portekizli yıldız...

OLAY YARATAN İDDİA

Daha önce yüzüne de çeşitli operasyonlar uygulanan dünyaca ünlü futbolcu için ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü.

Cristiano Ronaldo cinsel organına botoks yaptırıp büyüttürdü! Yaptırmadığı bir bu kalmıştı o da oldu Portekizli yıldız...

CİNSEL ORGANINA BOTOKS YAPILDI

İspanyol basınının haberine göre; ünlü model Georgina Rodriguez ile birlikteliğini sürdüren Cristiano Ronaldo'nun cinsel organına botoks yapıldı.

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