Cristiano Ronaldo cinsel organına botoks yaptırıp büyüttürdü! Yaptırmadığı bir bu kalmıştı o da oldu Portekizli yıldız...
Cristiano Ronaldo hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan, bu tanımına uygun, dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Portekizli Juventus'tan ayrılıp, 2009-2018 yılları arasında formasını terlettiği Manchester United'a geri dönmüştü. 2016 yılından bu yana Georgina Rodriguez'le aşk yaşayan Ronaldo, sevgilisi ve çocuklarıyla adeta bir magazin figürü. Cristiano Ronaldo, bu sefer özel yaşantısıyla gündeme geldi. Yıldız futbolcunun cinsel organını büyüttürmek için botoks yaptırdığı öne sürüldü.
19.07.2022 15:10 - Son Güncelleme: 19.07.2022 15:10
Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun kulüp yönetiminin işleyişinden memnun olmadığı ve Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istediği için takımdan ayrılacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Dünyaca ünlü futbolcu, bu kez çok farklı bir olayla dünya gündemine damgasını vurdu.
Manchester United'ın 37 yaşındaki yıldızı Cristiano Ronaldo, fiziği ile dikkat çeken futbolcular arasında yer alıyor.
CİNSEL ORGANINA BOTOKS YAPILDI
İspanyol basınının haberine göre; ünlü model Georgina Rodriguez ile birlikteliğini sürdüren Cristiano Ronaldo'nun cinsel organına botoks yapıldı.