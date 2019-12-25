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Bu transfer Süper Lig'i sallar! Fenerbahçe'de Talisca bombası...

İsmi Fenebahçe ile anılan Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'da Fenerbahçelilere sevindirecek bir gelişme yaşandı. Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşayan ve gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vuran Anderson Talisca'dan olay hamle gelmişti... Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak bir paylaşım yapmış ve yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilmişti. Bu paylaşımdan sonra sarı-lacivertli taraftarlar da Talisca ile ilgili bir çok paylaşımda bulunmuştu. Fenerbahçe taraftarının takımda görmek istediği Talisca ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

25.12.2019 19:09 - Son Güncelleme: 25.12.2019 19:09
Bu transfer Süper Lig'i sallar! Fenerbahçe'de Talisca bombası...

İsmi Fenebahçe ile anılan Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'da Fenerbahçelilere sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Bu transfer Süper Lig'i sallar! Fenerbahçe'de Talisca bombası...

Daha önce Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildiği iddia edilmişti.

Bu transfer Süper Lig'i sallar! Fenerbahçe'de Talisca bombası...

Brezilyalı'ya sıcak bakan teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime olumlu rapor verdiği belirtilirken, "Talisca bizi şampiyon yapar" ifadesini kullandığı ortaya atılmıştı.

Bu transfer Süper Lig'i sallar! Fenerbahçe'de Talisca bombası...

FENERBAHÇE PAYLAŞIMINDA BULUNMUŞTU

Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında gösterilen Anderson Talisca'nın yaptığı paylaşım sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekmişti.

Bu transfer Süper Lig'i sallar! Fenerbahçe'de Talisca bombası...

Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Anderson Talisca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırmıştı.

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