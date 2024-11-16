Boks efsanesi Mike Tyson’ın ne kadar parası var? İflas etmişti! Serveti dudak uçuklatıyordu!

Ringde tarih yazan boks efsanesi Mike Tyson 'ın meşhur servetinin yanında milyonlarca dolarlık iflasları da konuşuluyor. Peki dövüş ustasının şu anki serveti ne kadar? İşte dudak uçuklatan o rakam...

Serveti dudak uçuklatıyor

Tyson'ın kişisel hataları ve aşırı harcamaları nedeniyle serveti hızla eridi. Ünlü boksör 2003 yılında iflasını açıklayarak 23 milyon dolar borçla karşı karşıya kaldı. Yine de zaman içinde bu mali krizin üstesinden gelmeyi başardı ve şu anda 10 milyon dolarlık bir net servete sahip olduğu biliniyor.Tyson'ın servetinin erimesinin en önemli nedenlerinden biri ise savurgan yaşam tarzıydı. Lüks arabalara, egzotik hayvanlara ve büyük malikanelere olan tutkusu onun harcamalarının boyutlarını gözler önüne seriyordu.