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Boks efsanesi Mike Tyson'ın ne kadar parası var? İflas etmişti! Serveti dudak uçuklatıyordu!

Mike Tyson, ringdeki efsanevi kariyerinin yanı sıra hayatındaki finansal iniş çıkışlarla da çok konuşulan bir isim. 1980'lerin sonlarından itibaren boks dünyasında bir fenomen haline gelen Tyson, 20 yaşında dünyanın en genç ağır sıklet şampiyonu olarak tarihe geçti. Bu başarı beraberinde ona büyük bir servet kazandırdı. Öyle ki kariyerinin zirvesinde yıllık gelirinin 300 milyon dolara kadar ulaştığı söyleniyor. Peki ünlü boksörün güncel serveti ne kadar? Gelin detaylara birlikte bakalım...

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 03:55 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 03:49
Boks efsanesi Mike Tyson’ın ne kadar parası var? İflas etmişti! Serveti dudak uçuklatıyordu!

Ringde tarih yazan boks efsanesi Mike Tyson'ın meşhur servetinin yanında milyonlarca dolarlık iflasları da konuşuluyor. Peki dövüş ustasının şu anki serveti ne kadar? İşte dudak uçuklatan o rakam...

Boks efsanesi Mike Tyson’ın ne kadar parası var? İflas etmişti! Serveti dudak uçuklatıyordu!

Serveti dudak uçuklatıyor

Tyson'ın kişisel hataları ve aşırı harcamaları nedeniyle serveti hızla eridi. Ünlü boksör 2003 yılında iflasını açıklayarak 23 milyon dolar borçla karşı karşıya kaldı. Yine de zaman içinde bu mali krizin üstesinden gelmeyi başardı ve şu anda 10 milyon dolarlık bir net servete sahip olduğu biliniyor.Tyson'ın servetinin erimesinin en önemli nedenlerinden biri ise savurgan yaşam tarzıydı. Lüks arabalara, egzotik hayvanlara ve büyük malikanelere olan tutkusu onun harcamalarının boyutlarını gözler önüne seriyordu.

Boks efsanesi Mike Tyson’ın ne kadar parası var? İflas etmişti! Serveti dudak uçuklatıyordu!

Araba ve egzotik hayvan koleksiyonu

Özellikle bir dönem 4,5 milyon dolarlık araba koleksiyonu ve 400.000 dolar değerinde egzotik hayvan satın aldı. Bununla birlikte hayvanların bakımına büyük paralar harcıyor ve bir eğitmen tutarak yılda 125.000 dolar ödüyordu. Tyson'ın yaşam tarzı sadece büyük harcamalarla değil aynı zamanda lüks evler ve büyük çaplı sosyal etkinliklerle de dikkat çekiyordu.

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