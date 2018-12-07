Beşiktaş zorlu Alanyaspor virajında! İşte Beşiktaşın Alanya 11i

Süper Ligin son 2 haftasındaki maçları kazanan, ayrıca Avrupa Ligi'nde de Sarpsborg'u deplasmanda devirerek guruptan çıkma yolunda büyük avantaj elde eden siyah-beyazlılar, Alanyaspor'u da mağlup ederek seriyi sürdürmeye çalışacak.