Beşiktaş zorlu Alanyaspor virajında! İşte Beşiktaşın Alanya 11i

Beşiktaş zorlu Alanyaspor virajında! İşte Beşiktaş'ın Alanya 11'i
Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki Alanyaspor deplasmanına çıkıyor. Süper Lig'in 15. haftasının açılış mücadelesi öncesi siyah beyazlıların hocası Şenol Güneş ilk 11'i belirledi.
7 Aralık 2018 Cuma, 14:59:00
Güncelleme: 15:00:16
Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak.
Süper Ligin son 2 haftasındaki maçları kazanan, ayrıca Avrupa Ligi'nde de Sarpsborg'u deplasmanda devirerek guruptan çıkma yolunda büyük avantaj elde eden siyah-beyazlılar, Alanyaspor'u da mağlup ederek seriyi sürdürmeye çalışacak.
Beşiktaş, bugünkü karşılaşmayı kazandığı takdirde bu sezon ilk kez ligde üst üste üç galibiyet almış olacak.
Kartal, 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonunda 24 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
ZORLU PERİYOT BAŞLIYOR
Üst üste üç resmi maçının kazanarak düzlüğe çıkan ve büyük moral kazanan siyah-beyazlılar, devre arasına kadar geçecek süreçte zorlu bir seriye başlıyor.