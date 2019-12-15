Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ardından Sergen Yalçın çılgınlığı! "Çare Sergen Yalçın..."
Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Konuk ekip Yeni Malatyaspor, mücadeleyi 85'te Bifouma ve 90+9'da Jahovic'in golüyle 2-0 kazandı ve Beşiktaş'ın 6 maçlık galibiyet ve 8 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından sonra ise sosyal medyada Sergen Yalçın çılgınlığı yaşandı. İşte detaylar...
15.12.2019 22:17
- Son Güncelleme: 15.12.2019 22:24
DİĞER GALERİLER