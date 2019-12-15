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Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ardından Sergen Yalçın çılgınlığı! "Çare Sergen Yalçın..."

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Konuk ekip Yeni Malatyaspor, mücadeleyi 85'te Bifouma ve 90+9'da Jahovic'in golüyle 2-0 kazandı ve Beşiktaş'ın 6 maçlık galibiyet ve 8 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından sonra ise sosyal medyada Sergen Yalçın çılgınlığı yaşandı. İşte detaylar...

15.12.2019 22:17 - Son Güncelleme: 15.12.2019 22:24
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ardından Sergen Yalçın çılgınlığı! Çare Sergen Yalçın...

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik karşılaşmada BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ardından Sergen Yalçın çılgınlığı! Çare Sergen Yalçın...

İki ekip kıran kırana geçen nefes kesen mücadelede Yeni Malatyaspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ardından Sergen Yalçın çılgınlığı! Çare Sergen Yalçın...

Bu sonuçla Beşiktaş 27 puanda kaldı. Konuk ekip Yeni Malatyaspor ise 23 puana yükseldi.

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ardından Sergen Yalçın çılgınlığı! Çare Sergen Yalçın...

Sergen Yalçın'ın öğrencileri üst üste üç deplasman beraberliğinin ardından bu kez kritik bir üç puan elde etti.

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ardından Sergen Yalçın çılgınlığı! Çare Sergen Yalçın...

Bifouma'nın 85'te attığı şık gol Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getirdi.

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