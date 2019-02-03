Beşiktaş Antalya'da gol oldu yağdı: 2-6
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Antalya'da farka koştu. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 6-2 kazandı. Maça 81'de oyuna giren ve 3 dakika içinde iki gol atan Shinji Kagawa, mücadeleye damga vurdu. Beşiktaş'ın diğer gollerini Dorukhan Toköz, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Salih Dursun (k.k) attı. Ev sahibi takımın teselli golleri Doukara ve Chico'dan geldi. Siyah beyazlılar 33 puana yükseldi, Antalyaspor ise 28 puanda kaldı. Beşiktaş ligde bir sonraki hafta Bursaspor'u konuk edecek.
03.02.2019 21:03
- Son Güncelleme: 03.02.2019 21:04
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyasporile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, yeni transferi Kagawa'nın oyuna girer girmez 3 dakikada 2 gol attığı maçta Antalyaspor'u 6-2 mağlup etti.
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına göre ilk 11'de ikisi zorunlu 4 değişikliğe gitti.
Güneş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadıkları maçta forma giyen Necip Uysal ve Gary Medel ile cezalı olan Ricardo Quaresma ve Burak Yılmaz'ın yerine Antalya deplasmanında, ilk 11'de Domagoj Vida, Atiba Hutchinson, Caner Erkin ve Güven Yalçın'a şans verdi.
Tecrübeli teknik adam yeni transfer Japon Shinji Kagawa'yı ise yedek soyundurdu.
- Korkmaz'dan iki değişiklik
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise ligde son oynanan Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik gerçekleştirdi.