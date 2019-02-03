Beşiktaş Antalya'da gol oldu yağdı: 2-6

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Antalya'da farka koştu. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 6-2 kazandı. Maça 81'de oyuna giren ve 3 dakika içinde iki gol atan Shinji Kagawa, mücadeleye damga vurdu. Beşiktaş'ın diğer gollerini Dorukhan Toköz, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Salih Dursun (k.k) attı. Ev sahibi takımın teselli golleri Doukara ve Chico'dan geldi. Siyah beyazlılar 33 puana yükseldi, Antalyaspor ise 28 puanda kaldı. Beşiktaş ligde bir sonraki hafta Bursaspor'u konuk edecek.

03.02.2019 21:03 - Son Güncelleme: 03.02.2019 21:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





