Arda Turan'dan Galatasaray sözleri! "Türkiye'nin en büyük camiası Galatasaray!"
Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası Başakşehirli futbolcu Arda Turan açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu eski takımı Galatasaray hakkında " Karşınızda Türkiye'nin en büyük camiası Galatasaray var." dedi.
"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK CAMİASI GALATASARAY"
"Karşınızda Türkiye'nin en büyük camiası Galatasaray var. Biz haddimizi bilerek gün gün sahanın içine odaklanarak en iyisini yapmaya çalışacağız. Fenerbahçe'ye geçmiş olsun diyorum. Bu durumdan kurtulacaklardır. Hem futbolcu arkadaşlarıma hem taraftara geçmiş olsun diyorum. Onlar için her şey iyi olur umarım" dedi.
"ATLETICO MADRID'DEKİ GİBİ OYNUYORUM"
Kendi performansından memnun olduğunu anlatan Arda Turan, "Atletico Madrid'deki gibi oynuyorum. Orada da az gol asistim vardı. Her geçen gün daha iyi geçecektir. Çok önemli bir savunma oynuyoruz. Tamamı ile herkesin aynı yerde olduğu çok iyi pozisyon aldığı hücum sistemimiz var. Bazen topa gitmek istiyorsun ama uzak kalmak zorunda kalıyorsun. Kendimden de memnunum. Ama en önemli şey şampiyonluğu kazanmak. Oyuncunun kazanması için takımın kazanması lazım. Takım kazanırsa herkes kazanır" şeklinde konuştu.