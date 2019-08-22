Ahmet Bulut'tan Falcao için son dakika açıklaması! Monaco, Galatasaray'a iletti...
Galatasaray'ın bugün Falcao'ya kavuşacağı iddia edilirken, Ahmet Bulut'tan gelen açıklama şaşırttı. Kolombiyalı yıldızla ilgili açıklamada bulunan menajer Ahmet Bulut, "Falcao açısından bir sorun yok ama bu iş bir kaç gün daha uzayacak." dedi. İşte Galatasaray'ın Falcao transferinde son durum...
22.08.2019 14:10
- Son Güncelleme: 22.08.2019 14:29
Ahmet Bulut yaptığı açıklamada "Falcao açısından bir sorun yok ama bu iş bir kaç gün daha uzayacak. Sosyal medyada yazıldığı gibi bugün geliyor, yarın imzalıyor gibi bir durum yok. Monaco Yönetimi Falcao'nun yerini doldurduklarına inandıkları zaman Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gidişine izin verecek" dedi.
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