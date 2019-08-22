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Ahmet Bulut'tan Falcao için son dakika açıklaması! Monaco, Galatasaray'a iletti...

Galatasaray'ın bugün Falcao'ya kavuşacağı iddia edilirken, Ahmet Bulut'tan gelen açıklama şaşırttı. Kolombiyalı yıldızla ilgili açıklamada bulunan menajer Ahmet Bulut, "Falcao açısından bir sorun yok ama bu iş bir kaç gün daha uzayacak." dedi. İşte Galatasaray'ın Falcao transferinde son durum...

22.08.2019 14:10 - Son Güncelleme: 22.08.2019 14:29
Ahmet Bulut'tan Falcao için son dakika açıklaması! Monaco, Galatasaray'a iletti...

FALCAO'DA 47.GÜN

Galatasaraylıların göz kulağı Falcao transferinde... Falcao'dan müjdeli haberler beklenirken Monaco pürüz çıkarmaya devam ediyor.

Ahmet Bulut'tan Falcao için son dakika açıklaması! Monaco, Galatasaray'a iletti...

Transfer döneminde kadrosuna Wissam Ben Yedder, Islam Slimani gibi isimleri katan Monaco'da Falcao'nun gidişine yine izin çıkmadı.

Ahmet Bulut'tan Falcao için son dakika açıklaması! Monaco, Galatasaray'a iletti...

Cezayirli golcü Slimani'nin Falcao'nun yerini doldurmayacağını düşünen Monaco yöneticileri, kadroya yeni bir forvet oyuncusu daha dahil etmeden Kolombiyalı golcünün gidişine izin vermeyecek.

Ahmet Bulut'tan Falcao için son dakika açıklaması! Monaco, Galatasaray'a iletti...

AHMET BULUT YİNE MONACO SEFERİNDE

Sarı-kırmızılı kulüp Kolombiyalı golcü ile her konuda anlaşmaya varırken, menajer Ahmet Bulut da transfere son noktayı koymak için bir kez daha Monaco'da bulunuyor.

Ahmet Bulut'tan Falcao için son dakika açıklaması! Monaco, Galatasaray'a iletti...

Ahmet Bulut yaptığı açıklamada "Falcao açısından bir sorun yok ama bu iş bir kaç gün daha uzayacak. Sosyal medyada yazıldığı gibi bugün geliyor, yarın imzalıyor gibi bir durum yok. Monaco Yönetimi Falcao'nun yerini doldurduklarına inandıkları zaman Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gidişine izin verecek" dedi.

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10 sn kaldı Falcao transferinde son dakika pürüzü! Monaco Galatasaray'a iletti
Falcao transferinde son dakika pürüzü! Monaco Galatasaray'a iletti