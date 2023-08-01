4 ismin bileti kesildi! Fenerbahçe'den net karar! Jesus aldı Kartal yolladı

1 Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! İsmail Kartal'ın geçtiğimiz sezon Jorge Jesus tarafından transfer ettirilen Willian Arao, Joao Pedro ve Gustavo Henrique için veto kararı aldığı öğrenildi. Fenerbahçe'de bileti kesilen 4 ismin geleceği belli oluyor. İşte detaylar...

2 JESUS ALDI KARTAL YOLLADI Fenerbahçe, yeni futbol sezonuna güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör İsmail Kartal geçtiğimiz sezonun eski teknik direktörü Jorge Jesus tarafından transfer ettirilen üç oyuncu için kararını verdi.