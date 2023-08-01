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4 ismin bileti kesildi! Fenerbahçe'den net karar! Jesus aldı Kartal yolladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...Fenerbahçe, yeni futbol sezonuna güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, geçtiğimiz sezon eski teknik direktörü Jorge Jesus tarafından transfer ettirilen oyuncular için kararını verdi. Teknik direktörün veto kararı sonrası kulüp arayışlarına giren futbolcuların yeni adresleri belli olmaya başladı.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 15:33 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 16:00
4 ismin bileti kesildi! Fenerbahçe’den net karar! Jesus aldı Kartal yolladı 1

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! İsmail Kartal'ın geçtiğimiz sezon Jorge Jesus tarafından transfer ettirilen Willian Arao, Joao Pedro ve Gustavo Henrique için veto kararı aldığı öğrenildi. Fenerbahçe'de bileti kesilen 4 ismin geleceği belli oluyor. İşte detaylar...

4 ismin bileti kesildi! Fenerbahçe’den net karar! Jesus aldı Kartal yolladı 2

JESUS ALDI KARTAL YOLLADI

Fenerbahçe, yeni futbol sezonuna güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör İsmail Kartal geçtiğimiz sezonun eski teknik direktörü Jorge Jesus tarafından transfer ettirilen üç oyuncu için kararını verdi.

4 ismin bileti kesildi! Fenerbahçe’den net karar! Jesus aldı Kartal yolladı 3

Willian Arao, Joao Pedro ve Gustavo Henrique için alınan karar kulüp içinde büyük bir merak uyandırdı.

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