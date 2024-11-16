3 yıl önce Evander Holyfield’ın başına gelmişti! Mike Tyson’a korkunç uyarı

Boks efsanelerinin son düelloları için ringe dönmesi alışılmışın dışında kabul edilmiyor. Fakat seneler önce Evander Holyfield tekrar ringe döndüğünde işler planladığı gibi gitmemişti. Aynı senaryo Mike Tyson için de geçerli mi? Çapraz boks gösterilerinin artması spor dünyasında giderek büyüyen bir trend haline geldi. Mike Tyson ve Jake Paul karşılaşması da merakla bekleniyor. İşte habere ilişkin detaylar...

Eski boks efsanelerinin dönüşü her zaman olumlu sonuçlanmıyor

Tyson boksun "kötü adamı" olarak tanınırken gösteri maçları geleneği de son yıllarda artmaya başladı. Floyd Mayweather ve Manny Pacquiao gibi büyük isimler ringde "son bir kez" dövüşerek bu tür etkinliklerden büyük kazançlar sağladılar.

Ricky Hatton ve Marco Antonio Barrera gibi diğer boks efsaneleri de geri dönüp ringe çıktılar. Tyson'ın bu geri dönüşü birçok kişi için heyecan verici olsa da geçmişteki boks efsanelerinin geri dönüşü her zaman olumlu sonuçlanmıyor. Örneğin Evander Holyfield'ın 2021'deki geri dönüşü pek çok boks tutkununu hayal kırıklığına uğrattı.