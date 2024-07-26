SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Galerileri

2024 Paris Olimpiyatları açılış töreni ile büyüledi! En özel kareler...

2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde beklenmedik bir olay yaşandı. Tören sırasında aniden bastıran sağanak yağış, törene katılanları ve özellikle liderleri zor durumda bıraktı. Organizasyon yetkilileri hızla harekete geçerek, törene katılan liderlere yağmurluk dağıttı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 21:47 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 22:10
2024 Paris Olimpiyatları açılış töreni ile büyüledi! En özel kareler... 1

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları görkemli bir törenle açıldı. İlk kez stadyumda değil şehir içinde gerçekleşen törende birdenbire bastıran sağanak yağış başlayınca liderler zor durumda kaldı. Organizasyondaki görevliler ve yetkililer, açılışa gelen liderlere yağmurluk dağıtarak korumaya çalıştı.

2024 Paris Olimpiyatları açılış töreni ile büyüledi! En özel kareler... 2

Katılım gösteren ülkeler, gemilerle Sen Nehri üzerinde bulunan Austerlitz Köprüsü'nden hareket ederek 6 kilometrelik yolculuğa başladı. Rota Iena Köprüsü ile birlikte son bulacak.

2024 Paris Olimpiyatları açılış töreni ile büyüledi! En özel kareler... 3

İşte 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninden kareler...

SON DAKİKA