2024 Paris Olimpiyatları açılış töreni ile büyüledi! En özel kareler...

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Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları görkemli bir törenle açıldı. İlk kez stadyumda değil şehir içinde gerçekleşen törende birdenbire bastıran sağanak yağış başlayınca liderler zor durumda kaldı. Organizasyondaki görevliler ve yetkililer, açılışa gelen liderlere yağmurluk dağıtarak korumaya çalıştı.