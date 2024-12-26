2024-25 Süper Lig kış transferleri! İşte atılan tüm imzalar

YUSUF SARI -> BAŞAKŞEHİR

Başakşehir, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı'yı 1 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Turuncu lacivertlilerden yapılan açıklamada; "Kulübümüz, sözleşmesi sezon sonu bitecek milli futbolcu Yusuf Sarı'yla kulübü Adana Demirspor ile bir sonraki satışından pay konusunda anlaşarak 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yusuf Sarı'ya 'Ailemize hoş geldin diyor', turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Fransa'da Olimpik Marsilya ve Clermont formalarıyla dikkat çeken, ardından Türkiye'de Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'da oynayan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Sarı, 2022 yılında Adana Demirspor'a transfer oldu. Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 13 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, performansıyla öne çıkmayı başardı.