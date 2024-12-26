2024-25 Süper Lig kış transferleri! İşte atılan tüm imzalar

YUSUF SARI -> BAŞAKŞEHİR
Başakşehir, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı'yı 1 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Turuncu lacivertlilerden yapılan açıklamada; "Kulübümüz, sözleşmesi sezon sonu bitecek milli futbolcu Yusuf Sarı'yla kulübü Adana Demirspor ile bir sonraki satışından pay konusunda anlaşarak 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yusuf Sarı'ya 'Ailemize hoş geldin diyor', turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.
Fransa'da Olimpik Marsilya ve Clermont formalarıyla dikkat çeken, ardından Türkiye'de Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'da oynayan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Sarı, 2022 yılında Adana Demirspor'a transfer oldu. Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 13 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, performansıyla öne çıkmayı başardı.
EMMANUEL BOATENG - > GAZİANTEP FK
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Ganalı golcü Emmanuel Boateng'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Orobah'da forma giyen 28 yaşındaki tecrübeli forvet, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Emmanuel Boateng'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz. Yeni transferimiz Emmanuel Boateng, takımımızla antrenmanlarına başlayacak olup, transfer tescil dönemi açıldığında forma giymeye hazır olacaktır."
HAMZA AKMAN - > EYÜPSPOR
Eyüpspor, Danimarka temsilcisi Sönderjyske'de forma giyen orta saha oyuncusu Hamza Akman'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Hamza Akman'a 'hoş geldin' diyor, eflatun-sarılı formamızla birlikte nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.