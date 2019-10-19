Usta sanatçı Şener Şen'in dünyaya geldiği ev harabeye döndü...Görenler şok oldu! İşte o ev...
Usta sanatçı Şener Şen'in 26 Aralık 1941'de Adana'da dünyaya geldiği ev, bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesi altında. Çevre esnafı; çatısı çöken ve harabeye dönen en az 100 yıllık evin kültür-sanat evi veya müzeye dönüştürülmesini istedi. İşte Şener Şen'in dünyaya geldiği o ev ve 19 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...
19.10.2019 07:53
- Son Güncelleme: 19.10.2019 07:53
BİR ZAMANLAR ŞENDİ
Usta sanatçı Şener Şen'in 26 Aralık 1941'de Adana'da dünyaya geldiği ev, bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesi altında. Çevre esnafı; çatısı çöken ve harabeye dönen en az 100 yıllık evin kültür-sanat evi veya müzeye dönüştürülmesini istedi.
Şener Şen'e seslenen Adanalı esnaf, şöyle dedi: "Kendisinin gelip anısına saygı duymasını rica ediyoruz. Bu tarihi değerin de eskiyip gitmesini içimiz kaldırmıyor."
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