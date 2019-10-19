Usta sanatçı Şener Şen'in dünyaya geldiği ev harabeye döndü...Görenler şok oldu! İşte o ev...

HER ŞEY YOLUNDA

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Müge Boz, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Bebek mağazalarını dolaşıp alışveriş yapan güzel oyuncu, "Hazırlıklar devam ediyor. Çok şükür her şey yolunda" dedi.