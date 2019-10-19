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Usta sanatçı Şener Şen'in dünyaya geldiği ev harabeye döndü...Görenler şok oldu! İşte o ev...

Usta sanatçı Şener Şen'in 26 Aralık 1941'de Adana'da dünyaya geldiği ev, bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesi altında. Çevre esnafı; çatısı çöken ve harabeye dönen en az 100 yıllık evin kültür-sanat evi veya müzeye dönüştürülmesini istedi. İşte Şener Şen'in dünyaya geldiği o ev ve 19 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...

19.10.2019 07:53 - Son Güncelleme: 19.10.2019 07:53
Usta sanatçı Şener Şen'in dünyaya geldiği ev harabeye döndü...Görenler şok oldu! İşte o ev...

İşte Şener Şen'in dünyaya geldiği o ev ve 19 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...

Usta sanatçı Şener Şen'in dünyaya geldiği ev harabeye döndü...Görenler şok oldu! İşte o ev...

BİR ZAMANLAR ŞEN
Usta sanatçı Şener Şen'in 26 Aralık 1941'de Adana'da dünyaya geldiği ev, bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesi altında. Çevre esnafı; çatısı çöken ve harabeye dönen en az 100 yıllık evin kültür-sanat evi veya müzeye dönüştürülmesini istedi.

Şener Şen'e seslenen Adanalı esnaf, şöyle dedi: "Kendisinin gelip anısına saygı duymasını rica ediyoruz. Bu tarihi değerin de eskiyip gitmesini içimiz kaldırmıyor."

Usta sanatçı Şener Şen'in dünyaya geldiği ev harabeye döndü...Görenler şok oldu! İşte o ev...

HER ŞEY YOLUNDA
İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Müge Boz, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Bebek mağazalarını dolaşıp alışveriş yapan güzel oyuncu, "Hazırlıklar devam ediyor. Çok şükür her şey yolunda" dedi.

Usta sanatçı Şener Şen'in dünyaya geldiği ev harabeye döndü...Görenler şok oldu! İşte o ev...

HUZURUN FOTOĞRAFI
Müzisyen Kutsi'yle uzun süredir aşk yaşayan Feyza Çıpa, önceki gün evinde huzur dolu anlar yaşadı. Hayvanlara olan düşkünlüğüyle bilinen kucağındaki kedisiyle verdiği bu kareye "Huzurun fotoğrafı" notu düştü.

Usta sanatçı Şener Şen'in dünyaya geldiği ev harabeye döndü...Görenler şok oldu! İşte o ev...

HASAT ZAMANI
Bir süre önce Saroz Körfezi'nde çiftlik kuran Burak Hakkı, yetiştirdiği ürünleriyle birebir kendi ilgileniyor. Önceki gün ceviz toplayan yakışıklı oyuncu, doğayla iç içe anlarını da Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

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