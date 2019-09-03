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Süperstar Ajda Pekkan beyaz perdeye göz kırptı!

Süperstar Ajda Pekkan, geçtiğimiz akşam Vadistanbul AVM'de, hafta sonu vizyona giren 'Masal Şatosu: Sihirli Davet' filmini kendisine özel bir gösterimle izledi. Pekkan, basın mensuplarının "Siz sinemaya sıcak bakıyor musunuz?" sorusuna verdiği cevap ise Süperstar'ın hayranlarını sevindirdi. İşte haberin detayları ve 4 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...

03.09.2019 23:41 - Son Güncelleme: 04.09.2019 07:48
Süperstar Ajda Pekkan beyaz perdeye göz kırptı!

SÜPERHABER!

Süperstar Ajda Pekkan, geçtiğimiz akşam Vadistanbul AVM'de, hafta sonu vizyona giren 'Masal Şatosu: Sihirli Davet' filmini kendisine özel bir gösterimle izledi.

Süperstar Ajda Pekkan beyaz perdeye göz kırptı!

Pekkan, basın mensuplarının "Siz sinemaya sıcak bakıyor musunuz?" sorusuna, "Sinemaya sıcak bakıyorum. Uzun zamandır bir proje olarak bunu düşünmemiştim. Küçük bir rol alabilirim" yanıtını verdi...

Süperstar Ajda Pekkan beyaz perdeye göz kırptı!

DÜNYA YILDIZI!
Genç popçu Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün Instagram'da bu pozunu paylaştı. Dünyaca ünlü moda markası 'Vetements' de kendi tasarımlarını giyen 19 yaşındaki popçunun karesini resmi hesabından yayınladı.

Süperstar Ajda Pekkan beyaz perdeye göz kırptı!

YILDIZLI GECE
Türk Sanat Müziği'nin en önemli temsilcilerinden Muazzez Ersoy ve Pop Müziği'nin başarılı ismi Kutsi, önceki akşam Poll Production organizasyonu Paraf Halkın Yıldızları Konserleri kapsamında Harbiye Açıkhava sahnesindeydi. Muhteşem bir konsere imza atan ikili, şarkılarıyla kulakların pasını sildi.

Süperstar Ajda Pekkan beyaz perdeye göz kırptı!

HAYIRLI ALIŞVERİŞ
Derya Tuna, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Tuna, oğlu İdo'nun kurucusu olduğu 'İyilik Elçileri' adlı derneğin öğrencileri için alışveriş yaptı. Derya Hanım, onlarca çocuk için kıyafet seçerek alkışları topladı.

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