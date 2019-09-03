Süperstar Ajda Pekkan beyaz perdeye göz kırptı!
Süperstar Ajda Pekkan, geçtiğimiz akşam Vadistanbul AVM'de, hafta sonu vizyona giren 'Masal Şatosu: Sihirli Davet' filmini kendisine özel bir gösterimle izledi. Pekkan, basın mensuplarının "Siz sinemaya sıcak bakıyor musunuz?" sorusuna verdiği cevap ise Süperstar'ın hayranlarını sevindirdi. İşte haberin detayları ve 4 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...
03.09.2019 23:41
- Son Güncelleme: 04.09.2019 07:48
YILDIZLI GECE
Türk Sanat Müziği'nin en önemli temsilcilerinden Muazzez Ersoy ve Pop Müziği'nin başarılı ismi Kutsi, önceki akşam Poll Production organizasyonu Paraf Halkın Yıldızları Konserleri kapsamında Harbiye Açıkhava sahnesindeydi. Muhteşem bir konsere imza atan ikili, şarkılarıyla kulakların pasını sildi.
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