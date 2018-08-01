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Sinem Kobal bebeğini mi kaybetti? İşte Kobal'ın açıklaması

Mayıs 2016'da Cunda Adası'nda dünyaevine giren Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin masal gibi düğünü olmuştu. Bir süredir setlerden uzak olan oyuncu Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu, 2018 için bebek düşündüklerini söylemişti. Bugün ise Kobal'ın hamile olduğu ve 3 hafta önce bebeğini düşürdüğü yönünde iddialar ortaya atıldı. Haberlere Sinem Kobal'dan yanıt gecikmedi! İşte Kobal'ın açıklaması...

1 Ağustos 2018 Çarşamba, 13:56:20 Güncelleme: 14:22:27
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu bebeğini mi kaybetti? İşte Kobal'ın açıklaması
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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu bebeğini mi kaybetti? İşte Kobalın açıklaması

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu Mayıs 2016'da masal gibi bir düğünle evlenmişti. Çift, bebekle ilgili sorulara "Birkaç senesi var, 2018 gibi olabilir" diyordu.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu bebeğini mi kaybetti? İşte Kobal'ın açıklaması
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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu bebeğini mi kaybetti? İşte Kobalın açıklaması

Bir televizyon programının haberine göre; setlerden bir süredir uzak olan Kobal, geçtiğimiz aylarda aldığı güzel haberle havalara uçtu ancak Kobal'ın mutluluğu uzun sürmedi.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu bebeğini mi kaybetti? İşte Kobal'ın açıklaması
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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu bebeğini mi kaybetti? İşte Kobalın açıklaması

Habere göre; Sinem Kobal 3 hafta önce bebeğini kaybetti. Çok üzgün olduğu öğrenilen Sinem Kobal'ı eşi Kenan İmiralıoğlu teselli etti.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu bebeğini mi kaybetti? İşte Kobal'ın açıklaması
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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu bebeğini mi kaybetti? İşte Kobalın açıklaması

BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Nikahtan sonra 'Ne zaman anne olacaksınız?' sorusuna '2018'de düşünüyoruz' cevabını veren güzel oyuncu, birkaç hafta önce hamile olduğunu öğrendi. Ancak çiftin bebek sevinçleri kursaklarında kaldı. Oyuncu 3 hafta önce bebeğini kaybetti.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu bebeğini mi kaybetti? İşte Kobal'ın açıklaması
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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu bebeğini mi kaybetti? İşte Kobalın açıklaması

MORAL TOPLAMAK İÇİN TATİLE GİTTİ

Kısa süre önce bebeğini kaybeden oyuncuya en büyük desteği eşi Kenan İmirzalıoğlu verdi. Çift, biraz olsun moral toplamak için Çeşme'ye tatile gitti.

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