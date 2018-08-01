Sinem Kobal bebeğini mi kaybetti? İşte Kobal'ın açıklaması
Mayıs 2016'da Cunda Adası'nda dünyaevine giren Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin masal gibi düğünü olmuştu. Bir süredir setlerden uzak olan oyuncu Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu, 2018 için bebek düşündüklerini söylemişti. Bugün ise Kobal'ın hamile olduğu ve 3 hafta önce bebeğini düşürdüğü yönünde iddialar ortaya atıldı. Haberlere Sinem Kobal'dan yanıt gecikmedi! İşte Kobal'ın açıklaması...
1 Ağustos 2018 Çarşamba, 13:56:20 Güncelleme: 14:22:27
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu bebeğini mi kaybetti? İşte Kobal'ın açıklaması
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu bebeğini mi kaybetti? İşte Kobal'ın açıklaması
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu bebeğini mi kaybetti? İşte Kobal'ın açıklaması
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu bebeğini mi kaybetti? İşte Kobal'ın açıklaması
DİĞER GALERİLER