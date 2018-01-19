Öykü Gürman “Karadenizliye yanlış yapılmaz ” dedi ve…

Deli gibi çalıştım, 'Asiye' rolünü hakkımla aldım

24 Ocak'ta atv'de başlayacak olan 'Sen Anlat Karadeniz' adlı dizide 'Asiye' karakterini canlandıran Öykü Gürman "Bu rolü çok istiyordum. Deli gibi çalıştım. Tanıdıkla, torpille değil, bu rolü hakkımla aldım" diye konuştu.

'Hiçbir zaman popülerlik derdine düşmedim'

Yaklaşık 10 yıl önce ikiz kardeşi Berk'le 'Evlerinin Önü Boyalı Direk' adlı türküyü Flamenko tarzıyla yorumlayarak dikkat çeken Öykü Gürman, yıllar içinde yer aldığı proje albümlerle adından bahsettirmeyi başardı.