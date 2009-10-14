Magazin Turu 14/10/09

Süper lüks araçla Bebek'te 3-5 tur attı

Menekşe Uysal da süper lüks otomobil sahibi olan sosyetikler kervanına katıldı. 350 bin euro ödeyerek son model bir Bentley sahibi olan sosyetik güzel, "MNK" plakalı aracıyla önceki gün Bebek'teydi. Aracını gittiği mekanların önüne park ederek gözünün önünden ayırmayan Menekşe Uysal, bu geleneğini Bebek'te de bozmadı.