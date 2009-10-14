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Haberler Saklambaç Magazin Turu 14/10/09

Magazin Turu 14/10/09

14.10.2009 09:49 - Son Güncelleme: 02.12.2021 16:06
Magazin Turu 14/10/09
Türk kadını Ebru'ya emanet!
"Türkiye'ye pilates sporunu ben öğrettim" diyen Ebru Şallı Tan, bu kez daha da iddialı konuştu. Türk kadınını forma sokmaya kararlı olduğunu söyleyen Ebru Şallı, önümüzdeki günlerde bir spor merkezinde pilates dersleri vermeye başlayacak.
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Magazin Turu 14/10/09
Süper lüks araçla Bebek'te 3-5 tur attı
Menekşe Uysal da süper lüks otomobil sahibi olan sosyetikler kervanına katıldı. 350 bin euro ödeyerek son model bir Bentley sahibi olan sosyetik güzel, "MNK" plakalı aracıyla önceki gün Bebek'teydi. Aracını gittiği mekanların önüne park ederek gözünün önünden ayırmayan Menekşe Uysal, bu geleneğini Bebek'te de bozmadı.
Magazin Turu 14/10/09
Tehlikeli yakınlaşma
Sosyetik işadamı Emir Tamer'le ayrılan Demet Akalın, sosyetenin ünlü işadamı Evren Teker ile samimiyeti ilerletti...
Magazin Turu 14/10/09
Şımarıklığımın nedeni annem ve babamdır!
Güzel oyuncu Doğa Rutkay şımarık bir kız olduğunu söylüyor ve bundan annesiyle babasını sorumlu tutuyor: Tek çocuk olduğum için şımarıklığımın suçlusu annemle babam. Ben masumum yani!
Magazin Turu 14/10/09
Ekrandaki sloganım 'az sohbet çok müzik'
Emre Altuğ oyuncu ve müzisyen kimliğine sunuculuğu da ekledi. TV8'de 'Stüdyo' adlı bir müzik programına başlayan ünlü sanatçı "Uzun zamandır böyle bir program yapmak istiyordum. 'Stüdyo'da az sohbet çok müzik olacak. İzleyiciler müziğe doyacak" dedi...
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