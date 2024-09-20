Leyla Alaton'un oğlu Efe Eros Günyeli'den ölüm tehdidi! Katil mi tuttu? "Hayatınızı sonlandırmak için talimat verilmiştir"

Ünlü iş kadını Leyla Alaton'un oğlu Efe Eros Günyeli, alacakverecek meselesi yüzünden bir kadına "Alaton Ailesi hayatınızı sonlandırmak için gerekli yerlere talimat vermiştir" diye mesaj attı. Mahkeme, E.Ü. adlı kadını ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle Günyeli hakkında bakın ne karar verdi!
Leyla Alaton'un basketbolcu oğlu Efe Eros Günyeli'nin (25) başı dertte.
İddiaya göre Günyeli'yi, E.Ü. adlı kadınla mahkemelik yapan süreç, atılan maillerle başladı. Birçok mail alan kadın, Günyeli'nin İngilizce attığı bir mail sonrası şikayetçi oldu.
"HAYATINIZI SONLANDIRMAK İÇİN TALİMAT VERİLMİŞTİR"
SABAH'ta yer alan habere göre; Mailde Günyeli, Alaton ailesinin E.Ü.'yü öldürmek için birini tuttuğunu belirtip "Hoşçakal kız kardeşim! Alaton Ailesi hayatınızı sonlandırmak için gerekli yerlere talimat vermiştir" şeklinde ifadeler yer aldı.