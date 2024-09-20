Leyla Alaton'un oğlu Efe Eros Günyeli'den ölüm tehdidi! Katil mi tuttu? "Hayatınızı sonlandırmak için talimat verilmiştir"

Ünlü iş kadını Leyla Alaton'un oğlu Efe Eros Günyeli, alacakverecek meselesi yüzünden bir kadına "Alaton Ailesi hayatınızı sonlandırmak için gerekli yerlere talimat vermiştir" diye mesaj attı. Mahkeme, E.Ü. adlı kadını ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle Günyeli hakkında bakın ne karar verdi!