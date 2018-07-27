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Kıvanç Tatlıtuğ bütün servetini yeni otomobiline harcadı! İşte ünlülerin otomobilleri...

Otomobil tutkusu ile bilinen Kıvanç Tatlıtuğ koleksiyonuna yeni bir araç daha ekledi. Yeni otomobiline tam 1 milyon TL ödeme yaptı. İşte Tatlıtuğ'un ve diğer ünlülerin dudak uçuklatan fiyatlarla aldıkları araçları...

27 Temmuz 2018 Cuma, 10:13:14 Güncelleme: 11:05:38
Kıvanç Tatlıtuğ bütün servetini yeni otomobiline harcadı!
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Kıvanç Tatlıtuğ bütün servetini yeni otomobiline harcadı!

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filminde rol olan oyuncu, servet yatan garajına yeni bir oyuncak ekledi.

Kıvanç Tatlıtuğ bütün servetini yeni otomobiline harcadı!
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Kıvanç Tatlıtuğ bütün servetini yeni otomobiline harcadı!

Kıvanç Tatlıtuğ otomobil tutkusu için para harcamaktan vazgeçmiyor. Son olarak Porsche 911 Carrera 4S alan oyuncu 1 milyon TL ödeme yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ bütün servetini yeni otomobiline harcadı!
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Kıvanç Tatlıtuğ bütün servetini yeni otomobiline harcadı!

Yeni aracıyla birlikte Kıvanç Tatlıtuğ'un garajında böylelikle 5 otomobil ve 1 motosiklet bulunuyor.

Kıvanç Tatlıtuğ bütün servetini yeni otomobiline harcadı!
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Kıvanç Tatlıtuğ bütün servetini yeni otomobiline harcadı!

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un arabalarının fiyatları...

750 BİN TL

Kıvanç Tatlıtuğ bütün servetini yeni otomobiline harcadı!
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Kıvanç Tatlıtuğ bütün servetini yeni otomobiline harcadı!

950 BİN TL

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