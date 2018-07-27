Kıvanç Tatlıtuğ bütün servetini yeni otomobiline harcadı! İşte ünlülerin otomobilleri...
Otomobil tutkusu ile bilinen Kıvanç Tatlıtuğ koleksiyonuna yeni bir araç daha ekledi. Yeni otomobiline tam 1 milyon TL ödeme yaptı. İşte Tatlıtuğ'un ve diğer ünlülerin dudak uçuklatan fiyatlarla aldıkları araçları...
27 Temmuz 2018 Cuma, 10:13:14 Güncelleme: 11:05:38
Kıvanç Tatlıtuğ bütün servetini yeni otomobiline harcadı!
Kıvanç Tatlıtuğ bütün servetini yeni otomobiline harcadı!
Kıvanç Tatlıtuğ bütün servetini yeni otomobiline harcadı!
Kıvanç Tatlıtuğ bütün servetini yeni otomobiline harcadı!
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