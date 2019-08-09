GaleriSaklambaç

Hande Erçel'in şöhreti sınırları aştı! Hande Erçel Bollywood’un kapısını araladı

Güzel oyuncu Hande Erçel'in şöhreti sınırları aştı. 25 yaşındaki başarılı oyuncu, oyunculuğu ve güzelliğiyle Hindistan'daki yapımcıların dikkatini çekti. Genç yıldız bu sayede dünyadaki ikinci büyük film endüstrisi olan Bollywood'un kapısını araladı. Hande Erçel, Hint yönetmen Rahul Mishra'nın Kasım'da Hindistan'da çekeceği yeni filminde başrolde olacak. Erçel, çekimler için Kasım'da Hindistan'a gidecek.

09.08.2019 07:47 - Son Güncelleme: 09.08.2019 07:47
Hande Erçel'in şöhreti sınırları aştı! Hande Erçel Bollywood’un kapısını araladı

Güzel oyuncu Hande Erçel'in şöhreti sınırları aştı.

Hande Erçel'in şöhreti sınırları aştı! Hande Erçel Bollywood’un kapısını araladı

25 yaşındaki oyuncu, Türkiye'deki başarısını Bollywood'a taşımaya hazırlanıyor.

Hande Erçel'in şöhreti sınırları aştı! Hande Erçel Bollywood’un kapısını araladı

Erçel, oyunculuğu ve güzelliğiyle Hindistan'daki yapımcıların dikkatini çekti.

Hande Erçel'in şöhreti sınırları aştı! Hande Erçel Bollywood’un kapısını araladı

Hint yönetmen Rahul Mishra'nın yeni filminde oynayacak olan Erçel, çekimler için Kasım'da Hindistan'a gidecek.

Hande Erçel'in şöhreti sınırları aştı! Hande Erçel Bollywood’un kapısını araladı

Erçel, dünyadaki ikinci büyük film endüstrisi olan Bollywood'un kapısını araladı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yavru Vatan’a yıldız yağdı
Yavru Vatan’a yıldız yağdı