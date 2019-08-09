Hande Erçel'in şöhreti sınırları aştı! Hande Erçel Bollywood’un kapısını araladı

Güzel oyuncu Hande Erçel'in şöhreti sınırları aştı. 25 yaşındaki başarılı oyuncu, oyunculuğu ve güzelliğiyle Hindistan'daki yapımcıların dikkatini çekti. Genç yıldız bu sayede dünyadaki ikinci büyük film endüstrisi olan Bollywood'un kapısını araladı. Hande Erçel, Hint yönetmen Rahul Mishra'nın Kasım'da Hindistan'da çekeceği yeni filminde başrolde olacak. Erçel, çekimler için Kasım'da Hindistan'a gidecek.

09.08.2019 07:47 - Son Güncelleme: 09.08.2019 07:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





