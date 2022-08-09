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Haberler Saklambaç Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel’e şok! Küçük kızına bir takipçisinden kan donduran mesaj

Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel’e şok! Küçük kızına bir takipçisinden kan donduran mesaj

Gamze Erçel'e şok! Genç fenomenin iki yaşındaki kızına bir takipçisi "Ayna kafasına düşsün de ölsün" diye yazdı. Erçel'den "Bu kadar kötü kalpli nasıl olabiliyorsunuz!" yorumu geldi.

09.08.2022 06:59 - Son Güncelleme: 09.08.2022 06:59
Hande Erçel’in fenomen ablası Gamze Erçel’e şok! Küçük kızına bir takipçisinden kan donduran mesaj

Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel Yıldırım, önceki gün hayatının şoklarından birini yaşadı.

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Hande Erçel’in fenomen ablası Gamze Erçel’e şok! Küçük kızına bir takipçisinden kan donduran mesaj

Instagram'daki 4.8 milyon takipçisi nedeniyle bugüne kadar yapılan her türlü olumsuz yoruma alışkın olan genç fenomen, bu kez bambaşka bir kötülükle karşılaştı.

Hande Erçel’in fenomen ablası Gamze Erçel’e şok! Küçük kızına bir takipçisinden kan donduran mesaj

Henüz 2 yaşındaki güzeller güzeli kızı Mavi'nin ayna karşısında çekilmiş bir fotoğrafını hesabından paylaşan Gamze Erçel'e 'Rüveyda' adındaki bir takipçisi "Ayna kafasına düşsün de ölsün" diye akıllara durgunluk veren bir yorum yazdı.

Hande Erçel’in fenomen ablası Gamze Erçel’e şok! Küçük kızına bir takipçisinden kan donduran mesaj

Okuduğu karşısında şoke olan Erçel, bu mesajı paylaşıp "Bu kadar kötü kalpli nasıl olabiliyorsunuz!" diye yazdı.

Hande Erçel’in fenomen ablası Gamze Erçel’e şok! Küçük kızına bir takipçisinden kan donduran mesaj

Aynı kişinin daha önce de yine Mavi için "Boynu kırılır, boğulacak" gibi sürekli olumsuz mesajlar yazdığı ortaya çıktı.

Hande Erçel’in fenomen ablası Gamze Erçel’e şok! Küçük kızına bir takipçisinden kan donduran mesaj

Gamze Erçel'in bu kötü ve hasta ruhlu kişiyi eşinin isteği üzerine mahkemeye vereceği söyleniyor.

Hande Erçel’in fenomen ablası Gamze Erçel’e şok! Küçük kızına bir takipçisinden kan donduran mesaj

DAVA AÇMAYI PLANLIYOR
Erçel, kendisine gelen kan donduran mesajı hesabında ifşa etti.

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