Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel’e şok! Küçük kızına bir takipçisinden kan donduran mesaj
Gamze Erçel'e şok! Genç fenomenin iki yaşındaki kızına bir takipçisi "Ayna kafasına düşsün de ölsün" diye yazdı. Erçel'den "Bu kadar kötü kalpli nasıl olabiliyorsunuz!" yorumu geldi.
09.08.2022 06:59 - Son Güncelleme: 09.08.2022 06:59
Instagram'daki 4.8 milyon takipçisi nedeniyle bugüne kadar yapılan her türlü olumsuz yoruma alışkın olan genç fenomen, bu kez bambaşka bir kötülükle karşılaştı.
Henüz 2 yaşındaki güzeller güzeli kızı Mavi'nin ayna karşısında çekilmiş bir fotoğrafını hesabından paylaşan Gamze Erçel'e 'Rüveyda' adındaki bir takipçisi "Ayna kafasına düşsün de ölsün" diye akıllara durgunluk veren bir yorum yazdı.