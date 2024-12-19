Hamile olduğunu duyurmuştu! Survivor Sahra Işık trafik kazası geçirdi! “Dua edin bebeğim iyi olsun”

Hamilelik heyecanı yaşarken korkutucu bir kaza atlatan Işık, şu ifadeleri kullandı: "Dümdüz yolunda giderken alkollü magandanın biri makas ata ata gelir ve hem senin hem bebeğinin hem diğer insanların hayatını tehlikeye atar. Hastaneye gidiyorum dua edin bebeğim iyi olsun"