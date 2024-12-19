Hamile olduğunu duyurmuştu! Survivor Sahra Işık trafik kazası geçirdi! “Dua edin bebeğim iyi olsun”

Survivor yarışmasıyla adını duyuran voleybolcu Sahra Işık, 2019 senesinde iş insanı İdris Aybirdi ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftten geçen haftalarda bebek müjdesi geldi.
Sahra Işık, Instagram hesabında eşi İdris Aybirdi ile bir video yayınlayarak hamile olduğunu duyurdu.
Bebek müjdesiyle hayranlarını sevindiren ünlü isim, bu kez kötü bir haberle gündeme geldi.
Instagram hesabından paylaşım yapan Işık, eşi İdris Aybirdi ile kaza geçirdiklerini belirtti.
Hamilelik heyecanı yaşarken korkutucu bir kaza atlatan Işık, şu ifadeleri kullandı: "Dümdüz yolunda giderken alkollü magandanın biri makas ata ata gelir ve hem senin hem bebeğinin hem diğer insanların hayatını tehlikeye atar. Hastaneye gidiyorum dua edin bebeğim iyi olsun"