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Hamile olduğunu duyurmuştu! Survivor Sahra Işık trafik kazası geçirdi! “Dua edin bebeğim iyi olsun”

Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, geçen haftalarda eşi İdris Aybirdi ile bir video yayınlayarak hamile olduğunu duyurmuştu. Ünlü isimden kötü haber geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Işık, eşi İdris Aybirdi ile kaza geçirdiklerini belirterek "Dua edin bebeğim iyi olsun" dedi. Kazaya ait fotoğraf da yayınlayan Işık, sevenlerini korkuttu.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 11:38 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 11:55
Hamile olduğunu duyurmuştu! Survivor Sahra Işık trafik kazası geçirdi! Dua edin bebeğim iyi olsun

Survivor yarışmasıyla adını duyuran voleybolcu Sahra Işık, 2019 senesinde iş insanı İdris Aybirdi ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftten geçen haftalarda bebek müjdesi geldi.

Hamile olduğunu duyurmuştu! Survivor Sahra Işık trafik kazası geçirdi! Dua edin bebeğim iyi olsun

Sahra Işık, Instagram hesabında eşi İdris Aybirdi ile bir video yayınlayarak hamile olduğunu duyurdu.

Hamile olduğunu duyurmuştu! Survivor Sahra Işık trafik kazası geçirdi! Dua edin bebeğim iyi olsun

Bebek müjdesiyle hayranlarını sevindiren ünlü isim, bu kez kötü bir haberle gündeme geldi.

Hamile olduğunu duyurmuştu! Survivor Sahra Işık trafik kazası geçirdi! Dua edin bebeğim iyi olsun

Instagram hesabından paylaşım yapan Işık, eşi İdris Aybirdi ile kaza geçirdiklerini belirtti.

Hamile olduğunu duyurmuştu! Survivor Sahra Işık trafik kazası geçirdi! Dua edin bebeğim iyi olsun

Hamilelik heyecanı yaşarken korkutucu bir kaza atlatan Işık, şu ifadeleri kullandı: "Dümdüz yolunda giderken alkollü magandanın biri makas ata ata gelir ve hem senin hem bebeğinin hem diğer insanların hayatını tehlikeye atar. Hastaneye gidiyorum dua edin bebeğim iyi olsun"

Hamile olduğunu duyurmuştu! Survivor Sahra Işık trafik kazası geçirdi! Dua edin bebeğim iyi olsun

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Sahra Işık'a "Geçmiş olsun" mesajında bulunurken ünlü ismin ve bebeğinin sağlık durumu merak konusu oldu.