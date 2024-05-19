Hakaret ve tacize kayıtsız kalmadı! Oyuncu Özge Yağız cinsel içerikli fotoğraflar hakkında hukuki işlem başlattı...

Oyunculuğunun yanı sıra tescilli güzelliği ile de dikkat çeken Yağız, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

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Hem Türkiye'den hem de yurt dışından birçok hayranı olan güzel oyuncuyu, Instagram'da 4.2 milyon kişi takip ediyor.