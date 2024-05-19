Hakaret ve tacize kayıtsız kalmadı! Oyuncu Özge Yağız cinsel içerikli fotoğraflar hakkında hukuki işlem başlattı...

Sosyal medyada hakaret ve tacize maruz kalan Özge Yağız, önlemini aldı. Yağız, avukatı aracılığıyla kendisine uzun zamandır hakaret ve taciz eden belirli hesaplara suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada Yağız'a, kişilik haklarına yönelik saldırının katlanarak arttığı belirtildi.
Bir dönem ATV'de yayınlanan "Safir" dizisiyle adından söz ettiren Özge Yağız, geçtiğimiz günlerde yayınlanan "Dünyanın En Güzel 100 Kadını" listesinde 43. sırada yer almıştı.
Oyunculuğunun yanı sıra tescilli güzelliği ile de dikkat çeken Yağız, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Hem Türkiye'den hem de yurt dışından birçok hayranı olan güzel oyuncuyu, Instagram'da 4.2 milyon kişi takip ediyor.