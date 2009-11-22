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Haberler Saklambaç Haftanın Magazin Turu 16/11/2009-22/11/2009

Haftanın Magazin Turu 16/11/2009-22/11/2009

22.11.2009 11:09 - Son Güncelleme: 02.12.2021 16:02
Haftanın Magazin Turu 16/11/2009-22/11/2009
Geçmiş olsun Deniz! Hüsnü Şenlendirici, eski aşkı Deniz Seki'yi, cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez aradı! Son derece soğuk geçen telefon görüşmesi sırasında Şenlendirici'nin geçmiş olsun dileğinde bulunduğu, Seki'nin ise teşekkür etmekle yetindiği öğrenildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Haftanın Magazin Turu 16/11/2009-22/11/2009
Defalarca aldatıldım ama söyleyemedim Hülya Avşar, aldatılma konusunun konuşulduğu programında, kendisiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu. "Ben kaç defa aldatıldım ve hiçbirisinde de sormadım. Bırakıp gitmedim, affettim" diye konuşan Avşar, affetmesine rağmen hep içinde bir yerlerde kaldığını ama soramadığını söyledi. Hülya Avşar, aldatıldığını bildiği halde soramadığını da itiraf ederek "Onu sorduğum an ilişkimizin zedeleneceğini düşünerek ve onun yüzüne bakarak hep bana şunu söyleyecek zannettim. 'Sen, beni aldattığım halde affettin. Sen beni bırakamazsın, beni terkedemezsin' gözleriyle bakacakmış gibi hissettim" diye konuştu. "Zaten sorsaydım 5-6 kere sormuş olmam gerekiyordu. Hata yaptım belki de" diyen Avşar, bir gecelik ilişkileri önemsemediğini ancak işin içinde aşk ya da sevgi olursa terkedeceğini söylediğini ve bunu da yaptığını belirtti. Hülya Avşar "Çocuğum olduğu için başkasının koynuna girmiş adamı tekrar kendi koynuma aldım" dedi ve işin içinde sevgi de olsa kocasını kendisine geri döndürebileceğini ama bunu istemediğini, kabullenemediğini anlattı.
Haftanın Magazin Turu 16/11/2009-22/11/2009
Bengü'ye destek büyüyor 'İki Melek' albümü ile beğeni kazanan Bengü, yaptığı yardımlarla da adından söz ettiriyor. İnternet sitesinden, Muş'taki bir okul için yardım çağrısında bulunan şarkıcı amacına ulaştı. Çocukların ihtiyacı olan giysi ve eğitim malzemeleri, Atatürk İlköğretim Okulu'na yağmaya başladı.
Haftanın Magazin Turu 16/11/2009-22/11/2009
Mekteb-i Kenan'ın çift dikişli öğrencisi Sıla; BeniMTV'm programına konuştu: "Kenan Doğulu'yla çalışmak, başlı başına bir okul gibiydi... Öğrenciliğim yedi yıl sürdü, Kenan'ın okulunda çift dikiş yaptım."
Haftanın Magazin Turu 16/11/2009-22/11/2009
Seren'in velisiydim Seren Serengil ile annesi Nevin Teoman'ı programına konuk eden Hülya Avşar, "Nevin, Seren'in haşarılıklarından sıkılmıştı, ben velisi olmuştum. Akşam yatakta sabaha kadar kıkırdıyorduk, sabah da velisi olarak okula gidiyordum" dedi. Bu sözler üzerine Serengil araya girdi: "Saçlarımı sarıya boyatmıştım, okula almadılar. "O zaman Hülya gelsin" dedim. Hülya çok ünlü ya, bende bir hava, sormayın! Hülya hemen saçımı koyu renge boyattı."
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