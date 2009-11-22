Haftanın Magazin Turu 16/11/2009-22/11/2009

Defalarca aldatıldım ama söyleyemedim Hülya Avşar, aldatılma konusunun konuşulduğu programında, kendisiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu. "Ben kaç defa aldatıldım ve hiçbirisinde de sormadım. Bırakıp gitmedim, affettim" diye konuşan Avşar, affetmesine rağmen hep içinde bir yerlerde kaldığını ama soramadığını söyledi. Hülya Avşar, aldatıldığını bildiği halde soramadığını da itiraf ederek "Onu sorduğum an ilişkimizin zedeleneceğini düşünerek ve onun yüzüne bakarak hep bana şunu söyleyecek zannettim. 'Sen, beni aldattığım halde affettin. Sen beni bırakamazsın, beni terkedemezsin' gözleriyle bakacakmış gibi hissettim" diye konuştu. "Zaten sorsaydım 5-6 kere sormuş olmam gerekiyordu. Hata yaptım belki de" diyen Avşar, bir gecelik ilişkileri önemsemediğini ancak işin içinde aşk ya da sevgi olursa terkedeceğini söylediğini ve bunu da yaptığını belirtti. Hülya Avşar "Çocuğum olduğu için başkasının koynuna girmiş adamı tekrar kendi koynuma aldım" dedi ve işin içinde sevgi de olsa kocasını kendisine geri döndürebileceğini ama bunu istemediğini, kabullenemediğini anlattı.