Gülben Ergen ve Burak Törerin ilk kavgası!

Gülben Ergen ve Burak Törer'in ilk kavgası!
2017 yılının en çok konuşulan ismi Gülben Ergen, yapımcı Burak Törer'le dolu dizgin bir birliktelik yaşıyordu. Çift aşk dolu pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaktan da çekinmiyordu. Peki çift ne oldu da bu kadar ciddi bir tartışma içine girdi? Detaylar haberimizde...
Gülben Ergen (46) geçen Mart'ta Burak Törer(48) ile aşk yaşamaya başlamıştı. Her fırsatta mutluluk pozları veren, birbirlerine şiirler okuyan sevgililer ilk kavgalarını yaptı. Bodrum tatiline devam eden Gülben Ergen önceki gün yazlığının verandasında sevgilisine yüksek sesle "Bana nasıl güvenmezsin? Sen bana inanmayacaksın da kime inanacaksın? Bana güvenmelisin" diye bağırdı.
AYRILDILAR MI ? 2017 yılının en çok konuşulan ismi Gülben Ergen, yapımcı Burak Törer'le dolu dizgin bir birliktelik yaşıyordu. Çift aşk dolu pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaktan da çekinmiyordu. Fakat Gülben Ergen'in Burak Törer'le çekildiği bütün fotoğrafları Instagram hesabından silmesi akıllara Gülben Ergen ve Burak Törer ayrıldı mı sorularını getirdi.
MANİDAR PAYLAŞIM:
Burak Törer, Gülben Ergen'e sert karşılıklar vermedi. Aksine sevgilisini sakinleştirmeye, ortamı yumuşatmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Kavga anında duyuldu. Gülben Ergen olayın sitedeki dedikodusever komşulardan yayıldığını öğrenince çok sinirlendi. Instagram'da komşularının çocukları ile fotoğrafını paylaştı, altına da manidar bir yazı paylaştı: "Komşuluk böyle bir şey işte. Masallarımızda hep iyi yürekli kahramanlarımız var. Ve kötü kalplileri hep yeniyorlar."