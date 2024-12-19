Eda Ece minik kızıyla gezmede! Mina İpek ile ilgili verdiği ipucu gülümsetti! İlk yorum Aslı Enver’den geldi

Eda Ece, 2019'da aşk yaşamaya başladığı Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran 2023'te Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde evlendi.
Görkemli düğünleriyle uzun bir süre gündem olan ünlü çift, 4 Nisan 2024 tarihinde kızları Mina İpek'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Doğumun ardından sosyal medyada paylaşım yapan Ece, "Sabırsız canım kızım aniden doğdu çok da güzel bir gün seçti kendine, gelişiyle bizi çok mutlu etti. Arayan, soran, bizi merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada kızına sık sık yer veren ancak minik bebeğinin yüzünü göstermeyen Ece'den esprili bir paylaşım geldi.
Anne-kız gezmesinden bir kare yayınlayan Ece, yine kızının yüzünü göstermedi ve paylaşımına "Annemle geziyoruz merak edenler için ipucu kediye benziyorum" şeklinde esprili bir not düştü.
Kısa sürede gündem olan fotoğrafa binlerce yorum ve beğeni geldi. İlk yorumu yapan Aslı Enver ise Eda Ece ve Mina İpek'in anne-kız pozuna kalp emojisiyle karşılık verdi.
İşte Eda Ece'nin o paylaşımı...