Eda Ece minik kızıyla gezmede! Mina İpek ile ilgili verdiği ipucu gülümsetti! İlk yorum Aslı Enver’den geldi

Görkemli düğünleriyle uzun bir süre gündem olan ünlü çift, 4 Nisan 2024 tarihinde kızları Mina İpek'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Doğumun ardından sosyal medyada paylaşım yapan Ece, "Sabırsız canım kızım aniden doğdu çok da güzel bir gün seçti kendine, gelişiyle bizi çok mutlu etti. Arayan, soran, bizi merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.