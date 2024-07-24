Ebru Şahin'in vefasızlığı pes dedirtti! 3 yıllık rol arkadaşı Akın Akınözü'nün acı gününde yanında olmadı tepkiler peş peşe geldi

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Cenazeye dair hem kalp acıtan hem de ısıtan bir detay da Hande Erçel'le ilgiliydi.

Benzer şekilde 2019 yılında annesi Aylin Erçel'i kanserden kaybeden Erçel, hiç tanımadığı meslektaşının annesinin cenazesine giderek kendisini yalnız bırakmamayı tercih etti.