Ebru Şahin'in vefasızlığı pes dedirtti! 3 yıllık rol arkadaşı Akın Akınözü'nün acı gününde yanında olmadı tepkiler peş peşe geldi

Akın Akınözü annesini son yolculuğuna uğurladı. Hande Erçel, tanımadığı Akın Akınözünü yalnız bırakmazken, birlikte 3 yıl aynı dizide boy gösterdiği Ebru Şahin ise ne cenazeye katıldı ne de taziye mesajı yayınladı.
Akın Akınözü, geçtiğimiz gün bir süredir kanser tedavisi gören annesi Özlem Akınözü'nü kaybetti. Annesini son yolculuğuna uğurlayan oyuncunun, tabut başında gözyaşlarına boğulduğu anlar yürekleri dağladı.
Cenazeye dair hem kalp acıtan hem de ısıtan bir detay da Hande Erçel'le ilgiliydi.
Benzer şekilde 2019 yılında annesi Aylin Erçel'i kanserden kaybeden Erçel, hiç tanımadığı meslektaşının annesinin cenazesine giderek kendisini yalnız bırakmamayı tercih etti.
Erçel'in ince hareketi hem büyük takdir toplamış hem de anne kaybının acısının büyüklüğünü bir kez daha tokat gibi yüzümüze vurmuştu.