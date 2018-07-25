Arda Turan ve eşi Aslıhan Turanın Bodrum tatili

Bodrum'un Cennet Koyu'na demirlediği ve yeni aldığı lüks teknesinde hamile eşi Aslıhan Doğan ile tatil yapan Arda Turan önceki gün aynı koyda teknesi bulunan Başakşehir'den arkadaşı Emre Bölezoğlu ve ailesi ile denize girdi.