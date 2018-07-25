Arda Turan ve eşi Aslıhan Turanın Bodrum tatili

Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan'ın Bodrum tatili
İstanbul'da Sütlüce'de toprak kayması sonucu bir apartmanın yıkılmasına Arda Turan'ın inşaatının sebep olduğu iddiaların üzerine Arda Turan, eşi Aslıhan Turan ile Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.
25 Temmuz 2018 Çarşamba, 17:27:02 Güncelleme: 17:32:18
Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan'ın Bodrum tatili
Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan'ın Bodrum tatili
Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan'ın Bodrum tatili
Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan'ın Bodrum tatili
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