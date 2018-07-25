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Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan'ın Bodrum tatili

İstanbul'da Sütlüce'de toprak kayması sonucu bir apartmanın yıkılmasına Arda Turan'ın inşaatının sebep olduğu iddiaların üzerine Arda Turan, eşi Aslıhan Turan ile Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba, 17:27:02 Güncelleme: 17:32:18
Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan'ın Bodrum tatili
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Arda Turan ve eşi Aslıhan Turanın Bodrum tatili

Bodrum'un Cennet Koyu'na demirlediği ve yeni aldığı lüks teknesinde hamile eşi Aslıhan Doğan ile tatil yapan Arda Turan önceki gün aynı koyda teknesi bulunan Başakşehir'den arkadaşı Emre Bölezoğlu ve ailesi ile denize girdi.

Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan'ın Bodrum tatili
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Arda Turan ve eşi Aslıhan Turanın Bodrum tatili

Teknelerini yan yana bağlayan iki futbolcu, bol bol yüzüp suya balıklama atladı.

Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan'ın Bodrum tatili
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Arda Turan ve eşi Aslıhan Turanın Bodrum tatili

EŞİNİN GÖBEĞİNİ SEVDİ

Bugüne kadar bikinili görüntülenmeyen Aslıhan Doğan ilk kez bikinili görüntülenirken, karnının da hayli büyüdüğü dikkat çekti.

Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan'ın Bodrum tatili
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Arda Turan ve eşi Aslıhan Turanın Bodrum tatili

Karnını okşayıp suda yüzen eşi Arda Turan'la sohbet eden Aslıhan Doğan oldukça neşeliydi.

Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan'ın Bodrum tatili
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Arda Turan ve eşi Aslıhan Turanın Bodrum tatili

Arda Turan ve Aslıhan Turan bir erkek bebek bekliyor. Çift oğullarına Hamza Arda ismini verecek.

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