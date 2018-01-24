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  • Adriana Lima'nın tahtına göz diken Rus güzel; Dasha Kina 1
    Adriana Lima'nın tahtına göz diken Rus güzel; Dasha Kina

    Dünyanın en güzel manken ve modelleri arasında gösterilen Adriana Lima'ya Rusya'dan rakip çıktı.