60. Grammy Ödül Töreni'nde şıklık yarışı

Müzik dünyasının en büyük ödül gecesi olan 60. Grammy Ödül Töreni ABD'nin New York şehrindeki Madison Square Garden'da düzenlendi. Hollywood'daki politik duruş ABD'nin New York şehrindeki Madison Square Garden'da düzenlenen 60. Grammy ödüllerine de yansıdı. Rihanna, Lady Gaga gibi isimlerin eğlence endüstrisindeki cinsiyet eşitsizliği ve cinsel tacizi protesto etmek için beyaz gül takarak geldiği görüldü. Türkiye'nin popüler isimlerinden yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı da Grammy Ödül töreni öncesi Kırmızı Halı'da poz verdi.

Müzik dünyasının en büyük ödül gecesi olan 60. Grammy Ödül Töreni ABD'nin New York şehrindeki Madison Square Garden'da düzenlendi.