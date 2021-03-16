Yiyen yaşlanmıyor gençliğin kaynağı! Kolajen içeren besinler nelerdir? İşte kolajen kaynağı olan besinler...

İnsan vücudu, glisin ve prolin adlı iki aminoasidi bir araya getirerek kolajen proteininin öncüsü olan prokolajeni sentezler. Bu sentezin gerçekleştirilmesinde C vitamini de görev yapar. Dolayısıyla yeterli kolajen üretimi için C vitamininin en önemli kaynakları olan taze meyve ve sebzeler yeterli miktarda tüketilmelidir.