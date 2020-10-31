Vücutakki yağları cayır cayır yakıyor! Hem hızlı hem sağlıklı kilo vermek isteyenler mutlaka yesin...
Kilo vermek, sağlıklı bir bünyeye sahip olmak herkesin hayalidir. Bu fit görüntü için kimisi herhangi bir çaba göstermezken kimisi hayatının pek çok döneminde sağlık beslenme ve diyet yöntemlerine başvuruyor. Uzmanların son yaptığı araştırmalara göre, bu besinler hızla yağ yakıyor ve birçok hastalıktan koruyor. Yağ yakımını hızlandıran bu besinler hem sağlık hem de hızlı kilo vermenize yardımcı olacak. Ancak yine de tüketim miktarlarına dikkat. İşte hızla kilo verdiren besinler...
Diyet listelerinin vazgeçilmezleri arasında bol lif kaynağı besinler yer alıyor. Kilo vermek için ilk başvurulan besinler, sindirim sistemini düzenleyen, kalorisi düşük, bol lif içerenler oluyor. Uzmanların son yaptığı araştırmalara göre, bu besinler hızla yağ yakıyor ve birçok hastalıktan koruyor. Hem hızlı hem sağlıklı kilo vermek istiyorsanız yağ yakımını hızlandıran bu besinleri mutlaka diyet listelerinize dahil etmeniz gerekiyor. İşte hızla kilo verdiren besinler...
Lifli gıdaların diğer önemli bir yararı da, kolesterolü düşürücü etkisini safra asitlerini bağlayarak diyetteki toplam yağ ve kolesterol alımını düşürerek, daha uzun süre tokluk hissi yaratır. Bu fonksiyonu da, bir ölçüde besin alımının azalmasını sağlar. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki lifli gıdalar tüketmek kolesterolü düşürdüğü için kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini %9 oranında düşürüyor.