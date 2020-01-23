Vücudunuzda olacaklara inanamayacaksınız! Limonu uyurken baş ucunuza koyun ve...

Vücudunuzda olacaklara inanamayacaksınız! Limonu uyurken baş ucunuza koyun ve... Limon gibi bazı kokular ferahlatıcı özelliğe sahiptir. Bu koku ortaya çıktığında sizi sadece ferahlatmakla kalmaz, sağlığınız için de oldukça iyidir. Diğer yandan daha rahat uykuya dalabilmek için uyumadan önce komodinin üzerine limon koymayı deneyebilirsiniz. Sayısız faydası olan limonu yıllarca suyunuza, çayınıza, salatanıza koydunuz. Peki ya komodinin üzerine koymaya ne dersiniz? Tüm yapmanız gereken şey; bir limonu alıp, onu dörde bölmek ve içine tuz serpmek... Turunçgillerden, sıcak ve ılıman iklimlerde bahçelerde yetiştirilen, boyu 3–5 metre, yaz kış yaprak dökmeyen, güzel kokulu ak çiçekler açan, odunu mobilyacılıkta kullanılan bir ağaçtır.

23.01.2020 18:16 - Son Güncelleme: 23.01.2020 18:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





