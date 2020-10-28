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Vücudumuz en çok hangi besinlere ihtiyaç duyuyor? Uzmanlar açıkladı, sonuçlar çok şaşırtıcı

Doğanın insanoğluna sunduğu eşsiz nimetten sadece biri olan bitkiler, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlayarak sağlıklı bir yaşam sürmemize yardımcı oluyor. Peki vücudumuzun en çok ihtiyaç duyduğu besinler hangileri? Dünya üzerindeki bin çeşit ham besin araştırmacılar tarafından incelendi ve en sağlıklı 20 besin ortaya kondu. Hastalıklara karşı vücut direncimizi arttıran sağlıklı besinler listesi oldukça şaşırtıcı.

28.10.2020 09:08 - Son Güncelleme: 28.10.2020 09:08
Vücudumuz en çok hangi besinlere ihtiyaç duyuyor? Uzmanlar açıkladı, sonuçlar çok şaşırtıcı

Dünya üzerindeki bin çeşit ham besin araştırmacılar tarafından incelendi ve en sağlıklı 20 besin ortaya kondu. İşte yaşam kaynağımız olacak en sağlıklı 20 besin...

1. KARAHİNDİBA YAPRAĞI

45 kalori (100 g) Besin puanı: 64

Karahindiba yaprağı A ve C vitaminleri ile kalsiyum bakımından zengindir.

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Vücudumuz en çok hangi besinlere ihtiyaç duyuyor? Uzmanlar açıkladı, sonuçlar çok şaşırtıcı

2. CHİA TOHUMU

486 kalori (100 g) Besin puanı: 85

Bu minik siyah tohumlar lif bakımından oldukça zengin olduğu gibi protein, linolenic asit, fenolik asit ve çeşitli vitaminler de içermektedir.

Vücudumuz en çok hangi besinlere ihtiyaç duyuyor? Uzmanlar açıkladı, sonuçlar çok şaşırtıcı

3. KABAK ÇEKİRDEĞİ

559 kalori (100 g) Besin puanı: 84

En önemli bitki kökenli demir ve manganez kaynaklarından biridir.

Vücudumuz en çok hangi besinlere ihtiyaç duyuyor? Uzmanlar açıkladı, sonuçlar çok şaşırtıcı

4. PAZI

19 kalori (100 g) Besin puanı: 78

Sebzelere parlak renklerini veren maddeler bakımından zengin olduğu için pazınn antioksidan içeriği de yüksektir.

Vücudumuz en çok hangi besinlere ihtiyaç duyuyor? Uzmanlar açıkladı, sonuçlar çok şaşırtıcı

5. PANCAR YAPRAĞI

22 kalori (100 g) Besin puanı: 70

Şeker pancarı bitkisinin yaprağıdır. Kalsiyum, demir, K vitamin ve B grubu vitaminler (özellikle riboflavin) bakımından önemli bir bitkidir.

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