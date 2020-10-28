Vücudumuz en çok hangi besinlere ihtiyaç duyuyor? Uzmanlar açıkladı, sonuçlar çok şaşırtıcı

Dünya üzerindeki bin çeşit ham besin araştırmacılar tarafından incelendi ve en sağlıklı 20 besin ortaya kondu. İşte yaşam kaynağımız olacak en sağlıklı 20 besin...

1. KARAHİNDİBA YAPRAĞI

45 kalori (100 g) Besin puanı: 64

Karahindiba yaprağı A ve C vitaminleri ile kalsiyum bakımından zengindir.