Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı’na koronavirüsle ilgili en çok o soruyu sordu

Halkın ve sağlık çalışanlarının değişen günlük yaşam alışkanlıkları, kendileri ve sevdikleri için duydukları yoğun kaygı, yaşadıkları öfke, korku, çaresizlik gibi duygulardan kaynaklı stresin en aza indirebilmesi, kronik ruhsal bozukluğu olan ve takibi gereken bireylere ve ailelerine verilen desteğin sürdürülmesi, sosyoekonomik sorunlar yaşayanlara doğru yönlendirmenin yapılması için kurulan hatlarda, salgın öncesinde de illerinde görev yapmakta olan yetişkin ve çocuk ergen psikiyatristleri, psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcilerden oluşan ekipler hizmet vermeye başladı. Psikososyal destek hattına 23 Mart-20 Nisan 2020 tarihleri arasında 4 bin 9'u sağlık çalışanı olmak üzere toplam 25 bin 261 kişi başvurdu.