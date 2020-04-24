RAMAZAN İMSAKİYE
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Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı’na koronavirüsle ilgili en çok o soruyu sordu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs karantinası sürecinde evde kalmak zorunda kalan vatandaşlar Sağlık Bakanlığı'nın psikolojik destek hatlarını telefon yağmuruna tuttu. Sağlık çalışanları da telefonla destek aldı. Destek hattındaki uzmanlara danışan ailelerden en fazla "Ev içerisinde çocuklarımı nasıl yönetebilirim?" sorusu gelirken, süreçle ilgili ise "Virüs ne zaman sona erecek?" sorusu ilk sırada yer aldı.

24.04.2020 09:03 - Son Güncelleme: 24.04.2020 09:13
Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı’na koronavirüsle ilgili en çok o soruyu sordu

Sağlık Bakanlığı'nın 81 ilde kurduğu psikososyal destek hatları evde zor zamanlar geçiren vatandaşın ve sağlık çalışanlarının umudu oldu. Yaklaşık bir aylık süre içinde destek hatlarına 25 bin 261 kişi başvurdu. Destek hattındaki uzmanlara danışan ailelerden en fazla "Ev içerisinde çocuklarımı nasıl yönetebilirim?" sorusu gelirken, süreçle ilgili ise "Virüs ne zaman sona erecek?" sorusu ilk sırada yer aldı.

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Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı’na koronavirüsle ilgili en çok o soruyu sordu

Milliyet'in haberine göre koronavirüs salgınına karşı yoğun mücadele veren sağlık çalışanları ise en çok "Aileme ve yakınlarıma bulaştırma ihtimali beni çok kaygılandırıyor bu durumla nasıl başa çıkabilirim?" sorusunu yöneltti.

Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı’na koronavirüsle ilgili en çok o soruyu sordu

25 BİNDEN FAZLA SORU
Kovid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı 30 Mart itibarıyla 81 ilin tamamında, psikososyal destek hatlarını aktif hale getirdi.

Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı’na koronavirüsle ilgili en çok o soruyu sordu

Halkın ve sağlık çalışanlarının değişen günlük yaşam alışkanlıkları, kendileri ve sevdikleri için duydukları yoğun kaygı, yaşadıkları öfke, korku, çaresizlik gibi duygulardan kaynaklı stresin en aza indirebilmesi, kronik ruhsal bozukluğu olan ve takibi gereken bireylere ve ailelerine verilen desteğin sürdürülmesi, sosyoekonomik sorunlar yaşayanlara doğru yönlendirmenin yapılması için kurulan hatlarda, salgın öncesinde de illerinde görev yapmakta olan yetişkin ve çocuk ergen psikiyatristleri, psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcilerden oluşan ekipler hizmet vermeye başladı. Psikososyal destek hattına 23 Mart-20 Nisan 2020 tarihleri arasında 4 bin 9'u sağlık çalışanı olmak üzere toplam 25 bin 261 kişi başvurdu.

Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı’na koronavirüsle ilgili en çok o soruyu sordu

Psikososyal Destek Danışmanlık hatlarına vatandaşlardan en çok kaygı düzeyindeki artışla bağlantılı başvuru geldi. Bu çerçevede ağırlıklı olarak uzmanlara şu sorular yöneltildi:

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