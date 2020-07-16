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Uzmanlar uyarıyor: Bu besinlerin fazlası zarar! Hangi besinden ne kadar tüketmeliyiz?

Sağlıklı olduğunu düşünerek bol bol tüketilen besinlerin vücuda verdiği zararlar hiç de yabana atılır türden değil... Peki hangi besinden ne kadar tüketmeliyiz? Diyetisyen Emine Yüzbaşıoğlu, tüketim sıklığı ve miktarına dikkat edilmesi gereken besinler ile ilgili uyarıda bulundu. İşte fazla tüketildiğinde vücuda fayda sağlamak yerine zararlı olan besinler...

16.07.2020 17:23 - Son Güncelleme: 16.07.2020 17:23
Uzmanlar uyarıyor: Bu besinlerin fazlası zarar! Hangi besinden ne kadar tüketmeliyiz?

Sağlıklı olduğunu düşündüğümüz yiyecekleri tüketirken bazen aşırıya kaçabiliyoruz. Ancak porsiyon sınırı ve kalori hesabı yapmadan yediğimiz bu besinler kilo ve hastalık olarak bize geri dönebiliyor.

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Uzmanlar uyarıyor: Bu besinlerin fazlası zarar! Hangi besinden ne kadar tüketmeliyiz?

Özellikle kış aylarında hastalıklardan korunmak için veya can sıkıntısından yenilen atıştırmalıklar, gizli düşmanlar haline gelebiliyor. Diyetisyen Emine Yüzbaşıoğlu, tüketim sıklığı ve miktarına dikkat edilmesi gereken besinler ile ilgili uyarıda bulundu.

Uzmanlar uyarıyor: Bu besinlerin fazlası zarar! Hangi besinden ne kadar tüketmeliyiz?

Kuru bakliyatlar: Fasulye, mercimek, nohut, en çok tüketilen bakliyatlardır. Posa değeri yüksek ve sağlığa oldukça faydalı bir aile olan bakliyatlar, en önemli bitkisel protein kaynağı sınıfında yer alırlar ve hayvansal proteinlerin içerdiği kolesterolü içermezler.

Uzmanlar uyarıyor: Bu besinlerin fazlası zarar! Hangi besinden ne kadar tüketmeliyiz?

100 gram kuru baklagil yaklaşık olarak; 25 gram protein, 5 gram lif, 1,5 gram yağ içerir. Kalsiyum, demir, B12 vitamini dışındaki B grubu vitaminleri, E vitamini ve bakır içerikleri de yüksek olan baklagiller haftada en az 2 kez tüketilmelidir.

Uzmanlar uyarıyor: Bu besinlerin fazlası zarar! Hangi besinden ne kadar tüketmeliyiz?

Tüketilirken dikkat edilecek husus ise porsiyonudur. Yemekleri dışında salata olarak da tüketilen baklagiller protein içeriği yüksek olmasına karşın karbonhidrat grubunda yer alır ve 4 yemek kaşığı bakliyat 1 dilim ekmeğin kalorisiyle eşdeğerdir.

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