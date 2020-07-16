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Uzmanlar uyarıyor: Bu besinlerin fazlası zarar! Hangi besinden ne kadar tüketmeliyiz?

Sağlıklı olduğunu düşünerek bol bol tüketilen besinlerin vücuda verdiği zararlar hiç de yabana atılır türden değil... Peki hangi besinden ne kadar tüketmeliyiz? Diyetisyen Emine Yüzbaşıoğlu, tüketim sıklığı ve miktarına dikkat edilmesi gereken besinler ile ilgili uyarıda bulundu. İşte fazla tüketildiğinde vücuda fayda sağlamak yerine zararlı olan besinler...

16.07.2020 17:23 - Son Güncelleme: 16.07.2020 17:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





