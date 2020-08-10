Uzmanlar özellikle uyarıyor! Kulaklarınıza taktığınız ağır küpeler yaşlandırıyor, meğer...
Biyolojik faktörlere karşı koyarak hep genç ve dinç kalmak her canlının hayalidir. Ancak yaşlanmanın faktörlerinden biri de günlük hayatlarımızdaki alışkanlıklar. Uzmanlar bu alışkanlıkların sizi yaşlandırdığı konusunda uyarıyor. Aslında aklımıza gelmeyen daha birçok şey hızlı bizi erkenden yaşlandırıyor. İşte uzun süre genç görünmenizi sağlayacak tüyolar.
HORMON SEVİYELERİNİ KONTROL ETTİRMEMEK
Yaşla birlikte hormon seviyelerimiz değişir ve bir dengesizlik varsa tüm vücudumuzu etkiler. Bu sadece ruh hali değişimlerine neden olmakla kalmaz, aynı zamanda cildiniz ve saçlarınız da değişip normalden çok daha kötü görünebilir. Kendinize bir iyilik yapın ve yılda bir kez kan testi yaptırarak hormonlarınızı kontrol ettirin.
GÜNDE 8 SAATTEN FAZLA OTURMAK
Gününün büyük bir bölümünde oturup egzersiz yapmayan insanlar biyolojik olarak olduklarından 8 yaş daha yaşlı görünür. 1500 kadın üzerinde araştırma yapan uzmanlar, bu durumun DNA'mıza bile işlediğini ortaya çıkardı. Buna göre uzun süreli oturma, kromozomların uzunluğunu kısaltabilir. Kısalmış kromozomlar da bazı hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle araştırmacılar günde en az 30 dakika egzersiz yapılmasını ve her 30 dakikada bir oturmaya ara verilmesini öneriyor.
AŞIRI KIRMIZI ET TÜKETMEK
Bu sadece kırmızı eti tamamen yemeyi reddetmekle değil, daha çok tükettiğiniz miktarla ilgili. Bir araştırma, çok fazla kırmızı et ve çok az meyve-sebze yemenin daha yaşlı görünmeye yol açtığını gösterdi. Çünkü bu tür bir beslenme kandaki serum fosfat seviyelerini artırıyor. Ayrıca kronik böbrek hastalığına da neden olabiliyor.
DOSTLARA SAHİP OLMAMAK
Arkadaşlıklarınızı ve sosyal hayatınızı ihmal etmek, sağlık sorunlarına ve daha hızlı yaşlanmaya yol açabiliyor. Yalnızlık, ölüm riskini de artıran bir faktördür. Hatta kendiniyalnız hissetmenin etkileri sigara içmekle neredeyse eş değerdir. Böyle bir etki hiç arkadaşı olmayan, dışarı çıkmayan veya ortalama bir kişiden çok daha az arkadaşa sahip insanlarda daha fazla görülebilir.
SIK DİYET DEĞİŞTİRMEK
Sağlıklı ve formda kalmak için belirli bir yeme rutine bağlı kalmalıyız. Diyetlerimizi çok sık değiştirdiğimizde, vücudumuz anında uyum sağlayamadığı için onu strese sokarak kendimize zarar verebiliriz. Ne yazık ki stres bizi daha hızlı yaşlandırabilir. Ayrıca yeme düzenindeki kısa süreli değişiklikler kas ve kemik kaybına yol açabilir. Sonuç olarak bu da erken yaşlanmaya sebep olur.