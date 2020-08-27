Uzmanlar özellikle uyarıyor! Bu besinleri asla aç karnına yemeyin, çünkü...
Kimizin bayılarak, kimizin zorla yediği çiğ sebzeler, severek tükettiğimzi yoğurt, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi domates ve pek çoğunu yakından tanıdığımız besinler... Tüm bunların hepsinin aç karnına tüketilmemesi gerektiğini söylesek. Beslenme konusundaki en önemli konulardan biri aç karna, özellikle sabah uyanıldığında ne tüketilmesi gerektiği. Aç karna tüketilmemesi gereken besinler nelerdir biliyor musunuz?
27.08.2020 08:36
- Son Güncelleme: 27.08.2020 08:36
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