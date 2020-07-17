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Uzmanlar öneriyor! Bu besinleri yiyenler mutluk saçıyor, ruh halini tazeliyor

Spor yaparak, kaliteli protein alarak ve doğru beslenerek serotonin seviyesini arttırmak mümkün. Bazı besinler serotonin seviyesine olumlu katkı sağlarken aynı zamanda doğal antidepresan görevi de görür. Bu tür besinlerin ne olduğu bilimsel olarak açıklandı! İşte yiyince mutlu eden, ruh halinin düzelmesine yardımcı olan besinler.

17.07.2020 09:40 - Son Güncelleme: 17.07.2020 09:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





