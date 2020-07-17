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Uzmanlar öneriyor! Bu besinleri yiyenler mutluk saçıyor, ruh halini tazeliyor
Uzmanlar öneriyor! Bu besinleri yiyenler mutluk saçıyor, ruh halini tazeliyor
Spor yaparak, kaliteli protein alarak ve doğru beslenerek serotonin seviyesini arttırmak mümkün. Bazı besinler serotonin seviyesine olumlu katkı sağlarken aynı zamanda doğal antidepresan görevi de görür. Bu tür besinlerin ne olduğu bilimsel olarak açıklandı! İşte yiyince mutlu eden, ruh halinin düzelmesine yardımcı olan besinler.
17.07.2020 09:40
- Son Güncelleme: 17.07.2020 09:40
Beslenme düzeni değişiklikleri beyin yapımızda, kimyamızda ve fizyolojimizde değişikliklere yol açar, bu da davranışlarımıza yansır.
Ruh halinizi dengelemeye yardımcı olmak için yapabileceğiniz birkaç şey var. Bunlardan bazıları da beslenme düzeniniz ile ilişkili... İşte ruh sağlığınızı iyileştirmek için tüketmeniz gereken besinlerin ve önerilerin listesi!
Balık yiyin
Besinlerinizde omega-3 miktarını artırmayı hedefleyin. Somon, hamsi, sardalya gibi balıklar en yüksek omega 3 kaynağıdır. Cıva açısından mümkün olduğunca küçük balıkları tüketmenizi öneriliyor.
Omega-3'ten zengin beslenin
Omega-3 açısından zengin bitkisel gıdalar tüketmek iyi bir fikirdir. Buna en iyi örnek, öğütülmüş keten tohumudur.
Günde 1 çorba kaşığı çoğu insan için güvenli ve etkili bir doz olarak kabul edilir ancak hamileyseniz, emziriyorsanız veya herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.