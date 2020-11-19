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Uzmanlar kritik diyor, herkesi uyarıyor! Bu hataya düşmeyin, zehirlediği kanıtlandı

Lezzeti nedeniyle asla vazgeçmek istemeyeceğimiz pek çok besin, sağlıksız besinler listesinde yer alıyor olabilir. Uzun araştırmalar sonucunda açıklanan bilgiye göre dünyada ve günlük hayatta sıklıkla tükettiğimiz besinlerin vücudumuza zararları ortaya çıktı. Bunun başlıca nedenlerinden biri de yanlış tüketim. Özellikle satın alınan tavuğun ambalajlı ve kesinlikle belgelendirilmiş olması gerektiğini söyleyen uzmanlar tavuk tüketimi konusunda ciddi uyarılarda bulundu. Peki tavuğu nasıl tüketmeliyiz?

19.11.2020 09:22 - Son Güncelleme: 19.11.2020 09:22
Uzmanlar kritik diyor, herkesi uyarıyor! Bu hataya düşmeyin, zehirlediği kanıtlandı

Peki tavuğu nasıl tüketmeliyiz? Tavuğu tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? İşte tavuk tüketimine dair bilgiler...

Üzerindeki son kullanma tarihine de dikkat etmek lazım. Ambalajlı ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve denetlenen tesislerde üretildiği için güvenlidir.

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Uzmanlar kritik diyor, herkesi uyarıyor! Bu hataya düşmeyin, zehirlediği kanıtlandı

Tavuk ve tavuk eti ürünleri soğuk zincir bozulmadan tüketicilere ulaştırılmalı, etiketinde belirtilen süreler içerisinde tüketilmelidir.

Uzmanlar kritik diyor, herkesi uyarıyor! Bu hataya düşmeyin, zehirlediği kanıtlandı

Tavuk eti ya satın alındıktan hemen sonra mümkün olduğu en kısa sürede tüketilmeli ya da soğuk zincir bozulmadan muhafaza edilmelidir.Ürün eve gidene kadar çözünmüşse, tekrar dondurmadan tüketilmelidir.

Uzmanlar kritik diyor, herkesi uyarıyor! Bu hataya düşmeyin, zehirlediği kanıtlandı

YIKANIRSA GIDA ZEHİRLENMESİ RİSKİ ARTIYOR

Çiğ tavuğa dokunduktan sonra ellerin yıkanması gerekir. Tavuk etinin pişirilmeden önce yapılması gereken tek şey, mutfak tezgahı ve malzemelerine teması mümkün olduğunca engellenerek doğrudan tencereye alınmasıdır.

Uzmanlar kritik diyor, herkesi uyarıyor! Bu hataya düşmeyin, zehirlediği kanıtlandı

Çiğ tavuk pişirilmeden önce yıkanırsa gıda zehirlenmesi riskini arttırmaktadır. Tavuk eti iyi piştiği takdirde tüm zararlı mikroorganizmalar yok olacaktır.

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