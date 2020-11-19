Haberler Galeri Sağlık Uzmanlar kritik diyor, herkesi uyarıyor! Bu hataya düşmeyin, zehirlediği kanıtlandı

Uzmanlar kritik diyor, herkesi uyarıyor! Bu hataya düşmeyin, zehirlediği kanıtlandı

Lezzeti nedeniyle asla vazgeçmek istemeyeceğimiz pek çok besin, sağlıksız besinler listesinde yer alıyor olabilir. Uzun araştırmalar sonucunda açıklanan bilgiye göre dünyada ve günlük hayatta sıklıkla tükettiğimiz besinlerin vücudumuza zararları ortaya çıktı. Bunun başlıca nedenlerinden biri de yanlış tüketim. Özellikle satın alınan tavuğun ambalajlı ve kesinlikle belgelendirilmiş olması gerektiğini söyleyen uzmanlar tavuk tüketimi konusunda ciddi uyarılarda bulundu. Peki tavuğu nasıl tüketmeliyiz?

19.11.2020 09:22 - Son Güncelleme: 19.11.2020 09:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





