Uzmanlar da onayladı! Bu besinler yedikçe zayıflatıyor... İşte kilo aldırmayan sağlıklı abur cuburlar
Fit bir vücuda sahip olmak herkesin hayalidir. Yemeğin dozunu kaçırdığımızda kilo alıyoruz ne yazık ki... Kilo aldırmayan yiyecekler nelerdir hepimiz merak ediyoruz. Kalorisiz besin yok ama düşük kalorili, yediğinizde içinizi daha ferah tutacak bazı yiyecekler var. Peki kilo aldırmayan besinler neler? İşte çatlayana kadar yeseniz bile size kilo aldırmayacak o besinler...
Kilo verirken bir anlık tatlı kriziyle diyetimizi mahvetmek istemiyoruz. Kalorisi az bisküviler, az kalorili paket yiyecekler kilosuna dikkat edenlerin vazgeçilmezi durumunda. Ancak diyet abur cuburlar, sağlıklı atıştırmalıklar da mümkün. Yani kilo aldırmayan abur cuburlar hayal değil. İşte kilosuna dikkat edenlere, kilo aldırmayan 10 sağlıklı abur cubur.
KALAMATA ZEYTİN
Zeytin mucizesi artık hayatımızın her alanında yer alıyor. Sağlıklı atıştırmalık arıyorsanız eğer, Kalamata; namı diğer eşek zeytini ile aranızı açmayın. Karşınızda, kilo aldırmayan abur cubur şampiyonu: Kalamata zeytin. Etli dokusu ve tuzlu lezzetiyle patates cipsi kadar tatmin edici olacaktır. Boş kalori almamış olmanız da cabası. Üstelik zeytinin içerdiği yağın yüzde 75'i kalp dostu tekli doymamış yağlardan oluşuyor. 90 kalori, 8 gr yağ, 4 gr Karbonhidrat, 2 gr lif, 1 gr protein, 460 mg sodyum.
MEYVELİ PROBİYOTİK YOĞURT
Probiyotik yoğurtlar kilo yapmayan, sağlıklı gıdalardır. Hem sağlıklı hem de tatmin edici bir abur cubur tarifi isteyenler, probiyotik yoğurtlarının içerisine istediği meyveyi ve yulaf ezmesini ekleyebilirler. Marketten hazır almak isteyenler ise pratik ve eğlenceli bir abur cubur olan meyveli yoğurtların probiyotik lif içerenlerini tercih etmeliler. Probiyotik yoğurtların, bağışıklık sisteminizi güçlendirdiğini göreceksiniz.